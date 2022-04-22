"Из-за таких как я напали на Украину": Инна Мирошниченко рассказала, за что хейтят ее и мужа (видео)

Звездная пара телеведущих регулярно получает гневные сообщения от недоброжелателей

Инна Мирошниченко рассказала, почему ее и муже хейтят в Instagram / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур Мирошниченко, несмотря на активную гражданскую позицию, столкнулся с непониманием со стороны некоторых украинцев. Это произошло, когда известный ведущий выезжал из Украины во время войны, чтобы вести концерты.

Напомним, что Тимур вместе с Машей Ефросининой принимал участие в благотворительном телемарафоне в поддержку нашей страны Save Ukraine.

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Супруга Тимура – Инна Мирошниченко – рассказала Зірковому шляху, что многие в соцсети выливала свой хейт на ее мужа.

Когда впервые он выезжал, мы понимали необходимость об этом говорить, потому что миссия этого мероприятия была – рассказать о войне в Украине. Но большинство людей выливало свой хейт, что так нельзя, пока одни воюют, все остальные куда-то выезжают. Хотя я не понимаю, какая от него польза, когда он, например, сидит где-то в Киеве не в прямом эфире, не на работе и ничего не делает, – говорит Инна Мирошниченко.

Досталось от подписчиков и самой Инне. Уроженку Донецка, которая уже много лет живет и работает в Киеве, обижают из-за "языкового вопроса".

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