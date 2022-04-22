Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

"Из-за таких как я напали на Украину": Инна Мирошниченко рассказала, за что хейтят ее и мужа (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 14:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звездная пара телеведущих регулярно получает гневные сообщения от недоброжелателей
Инна Мирошниченко рассказала, почему ее и муже хейтят в Instagram
Инна Мирошниченко рассказала, почему ее и муже хейтят в Instagram / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур Мирошниченко, несмотря на активную гражданскую позицию, столкнулся с непониманием со стороны некоторых украинцев. Это произошло, когда известный ведущий выезжал из Украины во время войны, чтобы вести концерты.

Напомним, что Тимур вместе с Машей Ефросининой принимал участие в благотворительном телемарафоне в поддержку нашей страны Save Ukraine.

Реклама

Супруга Тимура – Инна Мирошниченко – рассказала Зірковому шляху, что многие в соцсети выливала свой хейт на ее мужа.

Когда впервые он выезжал, мы понимали необходимость об этом говорить, потому что миссия этого мероприятия была – рассказать о войне в Украине. Но большинство людей выливало свой хейт, что так нельзя, пока одни воюют, все остальные куда-то выезжают. Хотя я не понимаю, какая от него польза, когда он, например, сидит где-то в Киеве не в прямом эфире, не на работе и ничего не делает, – говорит Инна Мирошниченко.

Досталось от подписчиков и самой Инне. Уроженку Донецка, которая уже много лет живет и работает в Киеве, обижают из-за "языкового вопроса".

Реклама

Есть люди, которым сейчас болит, они не знают, куда всю эту боль девать и они выискивают людей в интернете, чтобы их обижать. У меня был и языковой вопрос и был вопрос что я из Донецка... Люди действительно писали, что из-за таких как я Путин напал на Украину и что мне с этим жить, – добавила Инна.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Дома звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять