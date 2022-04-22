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"Через таких як я напали на Україну": Інна Мірошниченко розповіла, за що хейтять її та чоловіка (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 14:57
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Зіркова пара телеведучих регулярно отримує гнівні повідомлення від недоброзичливців
Інна Мірошниченко розповіла, чому її та чоловіка хейтять у Instagram
Інна Мірошниченко розповіла, чому її та чоловіка хейтять у Instagram / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур Мірошниченко, незважаючи на активну громадянську позицію, зіткнувся із нерозумінням з боку деяких українців. Це сталося, коли відомий ведучий виїжджав з України під час війни, щоби вести концерти.

Нагадаємо, що Тимур разом із Машею Єфросініною брав участь у благодійному телемарафоні на підтримку нашої країни Save Ukraine.

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Дружина Тимура – Інна Мірошниченко – розповіла Зірковому шляху, що багато хто в соцмережі виливав свій хейт на її чоловіка.

Коли вперше він виїздив, ми розуміли необхідність про це казати, тому що місія цього заходу була надати розголос війні в Україні. Та більшість людей виливала свій хейт, що так неможна, поки одні воюють, всі інші кудись виїздять. Хоча я не розумію, яка від нього користь, коли він наприклад сидить десь в Києеві не в прямому ефірі, не на роботі і ничого не робить, – каже Інна Мірошниченко.

Дісталося від підписників і самій Інні. Уродженку Донецька, яка вже багато років живе та працює в Києві, ображають через "мовне питання" і навіть звинувачують у тому, що почалася війна.

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Є люди, яким зараз болить, вони не знають, куди весь цей біль дівати і вони вишукують людей в інтернеті, щоби їх поображати. В мене було і мовне питання, і було питання що я з Донецька... Люди дійсно писали, що через таких як я Путін напав на Україну і що мені з цим жити, – додала Інна.

До слова Тимур Мірошниченко та його дружина допомагають українцям у складні часи. Ведучий збирав кошти на потреби військових, займався перевезеннями, допомагав штабам ТрО та ЗСУ.

Раніше ведуча Маша Єфросиніна висловилася про скандальне прохання Кіркорова звільнити Медведчука.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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