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Як Ольга Сумська виглядала у студентські роки – актриса зачарувала архівним знімком

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 09:56
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Популярна українська актриса іноді радує шанувальників у Instagram знімками із сімейного альбому
Ольга Сумська показала, як виглядала у 19 років
Ольга Сумська показала, як виглядала у 19 років / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська, яка нещодавно розповіла про стосунки зі старшою сестрою , згадала у себе в Instagram Як на початку кар'єри ходила на кастинги. Акторка супроводила свою розповідь знімком, на якому їй 19 років.

Це я стою замріяна,19-річна студентка театрального на студії Довженка. Фотограф підловив гарний момент. Вийшла після кінопроби і загадую бажання…Я дуже часто ходила на проби тоді...Але режисери частіше на хороші ролі затверджували московських і прибатийських артисток. Але все-одно завжди вірила в себе і була наполегливою. Та я і зараз така…, – написала співачка.

/ Фото: instagram.com/olgasumska

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У коментарях зазначили, що акторка з роками не змінилася.

  • "Така красива, що в молодості, що зараз!"
  • "Ви дуже красива"
  • "Така справжня! Красуня!"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Ольга Сумська дебютувала на сцені у віці п'яти років. Акторську кар'єру розпочала ще у студентські роки. Її дебют у кіно відбувся у 1983 році у фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Після випуску з університету Ольга Сумська стала провідною акторкою Театру російської драми імені Лесі Українки. Велику популярність зірка здобула, коли зіграла головну роль у серіалі "Роксолана".

Раніше Ольга Сумська показала спортивний аутфіт для пробіжки.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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