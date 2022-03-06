Як підтримати себе та ближнього: поради від Анатолія Анатоліча

Ведучий телеканалу "Україна" точно знає, якої підтримки зараз потребує кожен українець:
Зараз дуже непростий час. Викид адреналіну перших днів минув, і зараз у багатьох виникають дуже гнітючі думки, тож треба шукати в собі сили підтримувати одне одного. Якщо бачите, що поряд з вами людина, яка стресує – поговоріть з нею, обійміть, поспілкуйтесь, скажіть прості слова: "Все буде добре!"
Телеведучий поділився ситуацією, що в селі, де він зупинився з родиною, у магазині зустрів жінку, яка потребувала підтримки, тому він охоче підійшов обійняти та підтримати її добрими словами.
Анатолій Анатоліч зазначив, що тактильний контакт – це особлива форма взаємодії, за якої відбувається ефективне спілкування між людьми. Так набагато легше донести якусь важливу інформацію. І кожному з нас дуже приємно, коли його цінують, висловлюють свої почуття за допомогою міцних потисків рук.
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Ось це ми зараз маємо робити! Зрозуміло, що всім страшно, всі переживають, нашим військовим страшніше у 100 разів більше, але ми маємо об'єднуватися та підтримувати одне одного! – зазначив Анатоліч.
Раніше російський музикант Олексій Кортнєв засудив російську владу і згадав, коли вона ще всіх обдурила.
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