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Як підтримати себе та ближнього: поради від Анатолія Анатоліча

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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6 березня, 14:02
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Ведучий програми "Ранок з Україною" розповів, до якої підтримки звичайних українців вдається, і закликав громадян об'єднуватися
Анатолій Анатолич розповів, якої підтримки потребує кожен українець
Анатолій Анатолич розповів, якої підтримки потребує кожен українець / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий телеканалу "Україна" точно знає, якої підтримки зараз потребує кожен українець:

Зараз дуже непростий час. Викид адреналіну перших днів минув, і зараз у багатьох виникають дуже гнітючі думки, тож треба шукати в собі сили підтримувати одне одного. Якщо бачите, що поряд з вами людина, яка стресує – поговоріть з нею, обійміть, поспілкуйтесь, скажіть прості слова: "Все буде добре!"

Телеведучий поділився ситуацією, що в селі, де він зупинився з родиною, у магазині зустрів жінку, яка потребувала підтримки, тому він охоче підійшов обійняти та підтримати її добрими словами.

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Анатолій Анатоліч зазначив, що тактильний контакт – це особлива форма взаємодії, за якої відбувається ефективне спілкування між людьми. Так набагато легше донести якусь важливу інформацію. І кожному з нас дуже приємно, коли його цінують, висловлюють свої почуття за допомогою міцних потисків рук.

Ось це ми зараз маємо робити! Зрозуміло, що всім страшно, всі переживають, нашим військовим страшніше у 100 разів більше, але ми маємо об'єднуватися та підтримувати одне одного! – зазначив Анатоліч.

Раніше російський музикант Олексій Кортнєв засудив російську владу і згадав, коли вона ще всіх обдурила.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі.Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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