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Как Регина Тодоренко выглядела в детстве – редкие фото телеведущей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
5 августа, 07:41
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Популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала подписчиком о своем детстве и поделилась архивными фото
Регина Тодоренко показала свои детские фото
Регина Тодоренко показала свои детские фото / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко, которая недавно осуществила свою детскую мечту, продолжает делиться с подписчиками сокровенным. Телеведущая рассказала о своем детстве и опубликовала несколько архивных фото с родным братом.

В InstaStories Регина поделилась, что в детстве мало проводила времени с родителями, так как они много работали. Мама телеведущая была в декрете совсем немного. Она вернулась на работу, когда Регине исполнился год.

Они уходили рано утром, возвращались поздно вечером, – рассказала Тодоренко.

Единственное время, когда телеведущая могла провести время с родителями – это раннее утро и поздний вечер.

В детстве Регина любила прибегать в родительскую спальню и засыпать с мамой и папой.

Я помню, как ныряла в родительскую кровать под одеяло, ложилась между мамой и папой, и они измотанные, уставшие, в полузасыпающем состоянии, одной рукой гладили меня, а вторая рука пребывала в глубоком сне, – поделилась воспоминанием Тодоренко.

Регина Тодоренко поделилась трогательным воспоминанием о детстве
Регина Тодоренко поделилась трогательным воспоминанием о детстве / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина призналась, что с пониманием относилась к тому, что родители много работают и не обижалась на них. Она отметила, что именно в детстве она осознала ценность денег.

К слову, у телеведущей очень дружная и большая семья. Не так давно Регина вместе с братом всех растрогали, осуществив давнюю мечту своих родителей – они подарили им машину. Ранее мы об этом рассказывали.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях", в котором она рассказала о семье:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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