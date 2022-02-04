Как выглядит единственный внук Таисии Повалий – сын певицы показал редкое фото

Таисия Повалий стала бабушкой в 2019 году. Певица в своих редких интервью любит рассказывать о внуке Демьяне

Денис Повалий почти не показывает сына Демьяна в соцсетях / Фото: Instagram

Денис Повалий, который вместе с мамой принимает участие в российском шоу, не очень часто в соцсетях делится фото жены и сына. Однако в сын певицы решил это исправить.

У себя в InstaStories он показал 2-летнего Демьяна.

Реклама

Скриншот: Instagram

Также Денис поделился видео, как сын смотрит выступление папы и бабушки на российском шоу "Две звезды".

В одном из своих интервью Таисия Повалий призналась, ей очень нравится проводить время с внуком.

Реклама

Внук – это мое продолжение. Он похож на меня в музыкальном плане. Когда мы приезжаем домой, и Демушка знает об этом, он утром выходит из своей комнаты, идет завтракать и на весь дом поет песню "По малинку в сад пойдем". Кстати, это первая песня, которую я пела в детском садике"

Что известно о личной жизни Дениса Повалий

Денис Повалий женат на киевлянке Светлане Вихровой с 2015 года. Пара редко публикует совместные фото. Сын певицы делится снимками с супругой в важные даты для пары.

Денис Повалий с женой / Фото: Instagram

Денис Повалий с женой / Фото: Instagram

Реклама

Стоит отметить, с невесткой у Таисии Повалий сложились теплые отношения: артистка считает девушку своей дочерью, но с советами старается в семью не лезть.

Таисия Повалий с невесткой / Фото: Instagram

Ранее Таисия Повалий заявила об угрозе и травле в Украине.