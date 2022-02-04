Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди
Поиск на segodnya.ua

Тіна - викладач

Діти Куравльова

Вакарчук про сина

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьєр

Одкровення Сумської
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Який вигляд має єдиний онук Таїсії Повалій – син співачки показав рідкісне фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 12:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Таїсія Повалій стала бабусею у 2019 році. Співачка у своїх рідкісних інтерв'ю любить розповідати про онука Дем'яна
Денис Повалій майже не показує сина Дем'яна у соцмережах
Денис Повалій майже не показує сина Дем'яна у соцмережах / Фото: Instagram

Денис Повалій, який разом із мамою бере участь у російському шоу , не дуже часто у соцмережах ділиться фото дружини та сина. Проте у син співачки вирішив це виправити.

У себе в InstaStories він показав 2-річного Дем'яна.

Реклама
Скріншот: Instagram

Також Денис поділився відео, як син дивиться виступ тата та бабусі на російському шоу "Дві зірки".

В одному зі своїх інтерв'ю Таїсія Повалій зізналася, що їй дуже подобається проводити час з онуком.

Реклама

Онук – це моє продовження. Він схожий на мене у музичному плані. Коли ми приїжджаємо додому, і Демушка знає про це, він уранці виходить зі своєї кімнати, йде снідати і на весь будинок співає пісню "По малину в сад пойдем". До речі, це перша пісня, яку я співала у дитячому садку"

Що відомо про особисте життя Дениса Повалій

Денис Повалій одружений із киянкою Світланою Вихровою з 2015 року. Пара рідко публікує спільні фотографії. Син співачки ділиться знімками із дружиною у важливі дати для пари.

Денис Повалій із дружиною
Денис Повалій із дружиною / Фото: Instagram

Денис Повалій із дружиною
Денис Повалій із дружиною / Фото: Instagram

Реклама

Варто зазначити, що з невісткою у Таїсії Повалій склалися теплі стосунки: артистка вважає дівчину своєю дочкою, але з порадами намагається в сім'ю не лізти.

Таїсія Повалій з невісткою
Таїсія Повалій з невісткою / Фото: Instagram

Раніше Таїсія Повалій заявила про загрозу та цькування в Україні.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Океан Ельзи" - про весну
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...
Історія дня - за хвилину
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти