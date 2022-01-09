Как выглядят подросшие дочери Светланы Лободы (фото)

Певица опубликовала праздничные фото с дочками Евангелиной и Тильдой в своем Instagram-профиле

Светлана Лобода показала новое фото с дочками / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода из тех звезд, которые редко показывают поклонникам своих детей. И если недавно артистка публиковала собственные архивные фото из детского сада, то теперь поделилась в соцсети кадрами, на которых позирует вместе с дочками Евангелиной и Тильдой.

Лицо второй дочери Света все еще старательно прячет от посторонних глаз. Зато с Тильдой она запостила сразу несколько селфи.

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Светлана Лобода со своими дочками / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Старшей дочери LOBODA Евангелине – 11 лет, а младшей Тильде – 3 года. Отца последней Светлана скрывает.

Светлана Лобода и ее старшая дочь Евангелина / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Отец первой дочери Лободы – хореограф Андрей Царь. С ним певица была вместе несколько лет, но официально отношения пара не оформляла. А вот имя отца Тильды исполнительница не раскрывает.

При этом сейчас LOBODA не скрывает, что счастлива в отношениях. Недавно в интервью она призналась, что ее избранник старше ее и с ним она чувствует себя слабой, нежной женщиной:

Да, рядом с ним чувствую себя девочкой. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий и может меня укутать своей заботой.

Ранее Лобода впервые за несколько лет дала интервью в Украине и рассказала о непростых отношениях с Нателлой Крапивиной и концертах на родине и изменах бывшего.