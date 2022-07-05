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KALUSH и Педану передали "буряковую эстафету". Подробности звездного челленджа

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 июля, 13:32
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Евгений Клопотенко подключил знаменитостей к инициативе министра культуры Украины. Что они должны сделать?
Евгений Клопотенко предложил KALUSH и Педану приготовить борщ
Евгений Клопотенко предложил KALUSH и Педану приготовить борщ / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 июля борщ – не просто блюдо национальной кухни, он получил статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Популяризировать национальное блюдо в Украине решили еще одним необычным способом. В Instagram Министр культуры Александр Ткаченко запустил #borschtchallenge.Суть эстафеты в том, чтобы известные украинцы поделились в социальных сетях своим рецептом борща.

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Министр пригласил присоединиться к челленджу Евгения Клопотенко, Машу Ефросинину, Ольгу Стефанишин и Сергея Жадана.

Участие в необычном флешмобе уже успел принять победитель проекта "МастерШеф". Евгений Клопотенко поделился своим новаторским рецептом любимого блюда.

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Это так прикольно: украинцы могут съесть свое нематериальное культурное наследие. Вот, музыку, например, не съешь. А борщ съешь. Короче, это отдельная тема для возбуждения и фантазий, – написал Клопотенко в Instagram.

Кулинар пригласил приготовить борщ победителей "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, а также Александра Педана, Наталью Литвин и Михаила Федорова.

Ранее 17 звезд объединились и презентовали хит о несокрушимости Украины.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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