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Kalush Orchestra был в Москве? Музыканты объяснили найденный "компромат"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 11:00
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Скандал вокруг Нацотбора на "Евровидение-2022" продолжается, и теперь он задел участника рэп-группы Kalush Orchestra
Возник новый скандал вокруг Kalush Orchestra.
Возник новый скандал вокруг Kalush Orchestra. / Фото: скриншот, kalush.official

Участник Kalush Orchestra Тимофей Музычук в 2015 году опубликовал фото, сделанное на фоне Кремля. Ранее снимок из Красной Площади постила победительница Нацотбора Alina Pash, поездка которой на конкурс теперь под угрозой.

Информацию о том, что Музычук якобы ездил в РФ в 2015 году, стали активно распространять в Сети с 15 февраля 2022 года.

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И действительно, фото музыканта на фоне Собора Василия Блаженного в Москве было опубликовано в приложении "ВКонтакте". На снимке юный Тимофей позирует в интересной теплой шапке и улыбается. Однако в коллективе заверили, что в Россию парень ездил еще до начала российской агрессии – в 2013-м.

Скриншот Telegram-канала "Честное Евровидение"
Скриншот Telegram-канала "Честное Евровидение"

В Instastories фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк объяснил, что на группу специально начали "рыть" компромат. Вероятно, артист связал попытку наделать шум из-за поездки Alina Pash в оккупированный Крым в 2015 году .

В то же время, сам Музычук добавил, что в 2013 году он дважды ездил в Россию. В первый раз туда его привез артист Михаил Поплавский. Парень был одним из людей, которые создавали массовку и аплодировали на концерте певца. Второй раз он уже приехал сам в роли артиста.

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В 2013 году я действительно был в России на концерте у Михаила Поплавского. Просто хлопал, не выступал. И в том же году выступал в Краснодаре. После 2013 года в России вообще не был, – рассказал участник Kalush Orchestra.

При этом Псюк иронически добавил, что он благодарен всем, кто пытается "копать" под группу и выискивать на них компромат.

Напомним, Kalush Orchestra с 14 баллами занял второе место на Нацотборе. Однако музыканты недовольны такими результатами. Они обвинили "Суспильне" в фальсификации баллов и хотят подать на организаторов в суд.

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Раньше мы писали, чем запомнился Нацотбор на "Евровидение-2022".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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