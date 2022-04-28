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Каким будет обновленный номер и кто финансирует поездку Kalush Orchestra на "Евровидение"?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 апреля, 16:57
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Украина активно готовится к главному вокальному конкурсу Европы. И сегодня прошла пресс-конференция представителей страны перед поездкой в Турин
Kalush Orchestra сегодня отправились в Турин
Kalush Orchestra сегодня отправились в Турин / Фото: kalush.official

Сегодня днем состоялась пресс-конференция группы Kalush Orchestra, представителя Украины на "Евровидении" в 2022 году. В рамках общения с журналистами удалось узнать несколько интересных моментов о подготовке к группы к конкурсу, которая проходит в военное время для нашей страны.

Что Олег Псюк с коллегами рассказали на пресс-конференции, смотрите в видео далее.

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О номере и костюмах Kalush Orchestra на "Евровидении"

28 апреля группа Kalush Orchestra уезжает в Турин, чтобы активно готовиться к главному вокальному конкурсу Европы. У них много работы, тем более, что финальная постановка претерпела изменений. Солист коллектива ответил, чего ждать от номера:

Ждать другие костюмы, другую постановку, ту самую песню, которая всем известна.

Но неизменной останется панамка солиста).

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Да, чтобы не открывать все карты, скажу немного. Панамка будет точно. Сине-желтая символика тоже будет, но да, сдержанно. Костюмы будут отличаться процентов на 50. Остальные – следите.

Kalush Orchestra
Kalush Orchestra / Фото: kalush.official

Режиссер-постановщик Алексей Жембровский рассказал, какой будет визуальная часть постановки. По его словам, несколько раз изменяли номер, так как конкурс позиционирует себя как внеполитический. Украине же, на которую напала Россия, нужно донести миру правильный месседж.

Для режиссера важно не только визуализировать произведение, а передать его энергию. Поэтому лучше всего для нас это энергия наших ребят и сила духа нашей родной земли. Поэтому все визуальные эффекты, которые мы используем, будут сфокусированы именно на этом. В центре внимания фокус будет на артисте, который передает эту энергию, а визуальные эффекты уже нарисуют этот орнамент украинской души,

– рассказал Жембровский.

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Для этой поездки в Турин участники группы получили от государственных органов специальное разрешение на выезд за границу.

Кто обеспечивает поездку Kalush Orchestra на конкурс?

Глава делегации Украины на "Евровидении" призналась, кто помогает участникам с поездкой в Турин:

"Суспільне" обеспечивает участие Украины в конкурсе, была привлечена помощь международных партнеров. Непосредственно сумму назвать сложно, потому что подготовка еще продолжается. Мы должны понимать, что она началась еще полгода назад и сейчас продолжается. Поэтому сейчас говорить о каких-то цифрах рано. Но мы над этим работаем,

— сказала глава делегации Украины на конкурсе Оксана Скибинская.

Уже 30 апреля Kalush Orchestra впервые выступят на сцене "Евровидения" с репетицией. А пока что мы предлагаем вам вспомнить их выступление на Нацотборе на "Евровидении".

К слову, сегодня также обсуждают ответ Оли Поляковой на угрозы Оксаны Билозир.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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