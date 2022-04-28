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Яким буде оновлений номер та хто фінансує поїздку Kalush Orchestra на "Євробачення"?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 квітня, 16:57
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Україна активно готується до головного вокального конкурсу Європи. І сьогодні пройшла пресконференція представників країни перед поїздкою до Турину
Kalush Orchestra сьогодні поїхали в Турин
Kalush Orchestra сьогодні поїхали в Турин / Фото: kalush.official

Сьогодні вдень відбулася прес-конференція гурту Kalush Orchestra, представника України на "Євробаченні" у 2022 році. У рамках спілкування з журналістами вдалося дізнатися кілька цікавих моментів про підготовку до групи до конкурсу, що відбувається у воєнний час для нашої країни.

Що Олег Псюк із колегами розповіли на пресконференції, дивіться у відео далі.

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Про номер та костюми Kalush Orchestra на "Євробаченні"

28 квітня гурт Kalush Orchestra їде в Турин, щоб активно готуватися до головного вокального конкурсу Європи. Вони мають багато роботи, тим більше, що фінальна постановка зазнала змін. Соліст колективу відповів, чого чекати від номера:

Чекати на інші костюми, іншу постановку, ту саму пісню, яка всім відома.

Але незмінною залишиться панамка соліста.

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Так, щоб не розкривати всі карти, скажу небагато. Панамка буде точно. Синьо-жовта символіка теж буде, але так, стримано. Костюми відрізнятимуться відсотків на 50. Інші – стежте.

Kalush Orchestra
Kalush Orchestra / Фото: kalush.official

Режисер-постановник Олексій Жембровський розповів, якою буде візуальна частина постановки. За його словами, кілька разів змінювали номер, оскільки конкурс позиціонує себе як позаполітичний. Україні ж, на яку напала Росія, треба донести до світу правильний меседж.

Для режисера важливо не лише візуалізувати твір, а й передати його енергію. Тому найкраще для нас це енергія наших хлопців та сила духу нашої рідної землі. Тому всі візуальні ефекти, які ми використовуємо, будуть сфокусовані на цьому. У центрі уваги фокус буде на артисті, який передає цю енергію, а візуальні ефекти вже намалюють цей орнамент української душі.

– розповів Жембровський.

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Для цієї поїздки до Турину учасники групи отримали від державних органів спеціальний дозвіл на виїзд за кордон.

Хто забезпечує подорож Kalush Orchestra на конкурс?

Глава делегації України на "Євробаченні" розказала, хто допомагає учасникам із поїздкою до Туріну:

"Суспільне" забезпечує участь України у конкурсі, було залучено допомогу міжнародних партнерів. Безпосередньо суму назвати складно, бо підготовка ще продовжується. Ми повинні розуміти, що вона почалася ще півроку тому і зараз продовжується. Тому зараз говорити про якісь цифри зарано. Але ми над цим працюємо,

- сказала голова делегації України на конкурсі Оксана Скібінська.

Вже 30 квітня Kalush Orchestra уперше виступлять на сцені "Євробачення" із репетицією. А поки що ми пропонуємо вам згадати їхній виступ на Нацвідборі на "Євробаченні".

До речі, сьогодні також обговорюють відповідь Олі Полякової на погрози Оксани Білозір.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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