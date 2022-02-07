"Ловец снов": канал "Украина" снимает сериал с Алексеем Горбуновым в главной роли

В Киеве начались съемки нового сериала "Ловец снов" с народным артистом Украины Алексеем Горбуновым в главной роли. Подробности по теме читайте далее

Алексей Горбунов снимается в сериале "Ловец снов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", Facebook Алексея Горбунова

У нас отличные новости для всех поклонников популярного украинского актера Алексея Горбунова. Прямо сейчас идет работа над сериалом "Ловец снов", который снимает канал "Украина".

По сюжету, когда навязчивые сны становятся причиной переживаний и усложняют жизнь, герои нового сериала обращаются за помощью к Назару Лютому (Алексей Горбунов).

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Алексей Горбунов / Фото: открытые источники

Ловец снов, как его называют, находит ответы в подсознании пациентов, помогает прочесть сон и решить реальные проблемы. Но Ловец снов не дает простых рецептов. Многих героев сериала он заставит выйти из зоны комфорта.

Ловец снов" – самый интересный вызов в этом году для нашей команды. Я считаю, что мы нашли и объединили несколько ключевых факторов успеха – прозрачную идею; территорию, интересную нашим зрителям; яркого главного героя в исполнении актера высшего класса. Добавили профессионализм всей группы: авторов, режиссеров, продюсеров. Еще добавим десятки съемочных дней, ночей без сна, и подарим зрителям очень интересную историю,

- комментирует новый проект креативный продюсер канала "Украина", директор продакшн компании "Теле Про" Елена Канишевская.

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В Киеве снимают сериал "Ловец снов" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сериал будут сниматься в столице. Режиссеры-постановщики – Алексей Даруга и Сергей Сотниченко.

Что на самом деле означают наши сны и как они помогают выходить из трудных жизненных ситуаций, станет известно вскоре на телеканале "Украина".

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