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"Ловець снів": канал "Україна" знімає серіал із Олексієм Горбуновим у головній ролі

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 13:40
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У Києві розпочалися зйомки нового серіалу "Ловець снів" із народним артистом України Олексієм Горбуновим у головній ролі. Подробиці на тему читайте далі
Олексій Горбунов знімається в серіалі "Ловець снів"
Олексій Горбунов знімається в серіалі "Ловець снів" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", Facebook Олексія Горбунова

Ми маємо чудові новини для всіх шанувальників популярного українського актора Олексія Горбунова. Прямо зараз триває робота над серіалом "Ловець снів", який знімає канал "Україна" .

За сюжетом, коли нав'язливі сни стають причиною переживань та ускладнюють життя, герої нового серіалу звертаються за допомогою до Назара Лютого (Олексій Горбунов).

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Олексій Горбунов
Олексій Горбунов / Фото: открытые источники

Ловець снів, як його називають, знаходить відповіді у підсвідомості пацієнтів, допомагає прочитати сон та вирішити реальні проблеми. Але Ловець снів не дає простих рецептів. Багатьох героїв серіалу він змусить вийти із зони комфорту.

Ловець снів" – найцікавіший виклик цього року для нашої команди. Я вважаю, що ми знайшли та поєднали кілька ключових факторів успіху – прозору ідею; територію, цікаву для наших глядачів; яскравого головного героя у виконанні актора найвищого класу. Додали професіоналізм усієї групи: авторів, режисерів, продюсерів. Ще додамо десятки знімальних днів, ночей без сну, і подаруємо глядачам дуже цікаву історію,

- коментує новий проєкт креативний продюсер каналу "Україна", директор продакшн компанії "Теле Про" Олена Канішевська.

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У Києві знімають серіал "Ловець снів"
У Києві знімають серіал "Ловець снів" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Серіал зніматимуться у столиці. Режисери-постановники – Олексій Даруга та Сергій Сотніченко.

Що насправді означають наші сни і як вони допомагають виходити зі скрутних життєвих ситуацій, стане відомо незабаром на телеканалі "Україна".

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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