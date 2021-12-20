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Катя Осадчая и Юрий Горбунов крестили сына в день Святого Николая

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 16:52
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Семья Горбуновых решили крестить сына Даниила в большой праздник – День Святого Николая. Таинство прошло в киевской церкви на Аскольдовой могиле
Катя Осадчая и Юрий Горбунов покрестили сына
Катя Осадчая и Юрий Горбунов покрестили сына / Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадчая, которая спровоцировала поклонников своим внешним видом, поделилась трогательными фото с мужем Юрием Горбуновым и 4-месячным сыном Даниилом после крещения малыша.

В праздничный день 19 декабря звездные родители решили крестить младшего сына. Церемония прошла с церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве.

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Первыми радостной новостью поделились друзья пары – Настя Каменских и Потап. В своем Instagram исполнители опубликовали историями с празднования и крещения маленького Даниила.

Крестили еще одного Горбунова, – написала под фото из церкви Каменских

Скриншот – instagram.com/kamenskux

После церемонии Горбунов и Осадчая решили отпраздновать важное событие в жизни семьи и собрали гостей на громкое застолье. Для торжества гости и хозяева праздника выбрали традиционные украинские наряды – вышиванки, а самым главным гостем стал Святой Николай.

А Потап поделился в Instastories веселым танцем молодых родителей.

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Скриншот – instagram.com/realpotap

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают двоих общих детей – сыновей Ивана и Даниила. Также у телеведущей есть старший сын от первого брака – Илья, сейчас ему уже 19 лет.

Ранее Юрий Горбунов рассказывал, что вторая беременность стала для звездной пары приятной неожиданностью.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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