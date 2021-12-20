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Катя Осадча та Юрій Горбунов хрестили сина у день Святого Миколая

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 16:52
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Родина Горбунових вирішили хрестити сина Данила у велике свято – День Святого Миколая. Таїнство пройшло у київській церкві на Аскольдовій могилі
Катя Осадча та Юрій Горбунов хрестили сина
Катя Осадча та Юрій Горбунов хрестили сина / Фото: instagram.com/kosadcha

Катя Осадча, яка спровокувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом , поділилася зворушливими фото з чоловіком Юрієм Горбуновим та 4-місячним сином Данилом після хрещення малюка

У святковий день 19 грудня зіркові батьки вирішили хрестити молодшого сина. Церемонія пройшла з церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі у Києві.

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Першими радісною новиною поділилися друзі пари – Настя Каменських та Потап. У своєму Instagram виконавці опублікували історіями зі святкування та хрещення маленького Данила.

Хрестили ще одного Горбунова, – написала під фото із церкви Каменських

Скріншот – instagram.com/kamenskux

Після церемонії Горбунов та Осадча вирішили відсвяткувати важливу подію у житті сім'ї та зібрали гостей на гучне застілля. Для урочистостей гості та господарі свята обрали традиційні українські вбрання – вишиванки, а найголовнішим гостем став Святий Миколай.

А Потап поділився у Instastories веселим танцем молодих батьків.

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Скріншот – instagram.com/realpotap

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних дітей – синів Івана та Данила. Також телеведуча має старшого сина від першого шлюбу – Іллю, зараз йому вже 19 років.

Раніше Юрій Горбунов розповідав, що друга вагітність стала для зіркової пари приємною несподіванкою .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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