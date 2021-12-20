Катя Осадча та Юрій Горбунов хрестили сина у день Святого Миколая

Катя Осадча, яка спровокувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом , поділилася зворушливими фото з чоловіком Юрієм Горбуновим та 4-місячним сином Данилом після хрещення малюка
У святковий день 19 грудня зіркові батьки вирішили хрестити молодшого сина. Церемонія пройшла з церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі у Києві.
Першими радісною новиною поділилися друзі пари – Настя Каменських та Потап. У своєму Instagram виконавці опублікували історіями зі святкування та хрещення маленького Данила.
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Після церемонії Горбунов та Осадча вирішили відсвяткувати важливу подію у житті сім'ї та зібрали гостей на гучне застілля. Для урочистостей гості та господарі свята обрали традиційні українські вбрання – вишиванки, а найголовнішим гостем став Святий Миколай.
А Потап поділився у Instastories веселим танцем молодих батьків.
Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних дітей – синів Івана та Данила. Також телеведуча має старшого сина від першого шлюбу – Іллю, зараз йому вже 19 років.
Раніше Юрій Горбунов розповідав, що друга вагітність стала для зіркової пари приємною несподіванкою .