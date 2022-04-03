Катя Осадчая, прочитав истории из Мариуполя, пожелала россиянам гореть в аду: "Я вас ненавижу"

Популярная украинская телеведущая опубликовала эмоциональный пост

Катя Осадчая вновь обратилась к россиянам / Фото: скриншот

С каждым днем все больше появляется новых фото и подробностей об издевательствах российских оккупантов – пытки, изнасилования, убийства. Пока некоторые артисты бояться говорить слова "война" и переживают за свою карьеру в России, российская армия продолжает обстреливать украинские города и убивать украинцев. Катя Осадчая, прочитав новые истории из Мариуполя, опубликовала эмоциональный пост.

Телеведущая отметила, эти рассказы – это боль, ужас.

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Отчаяние от невозможности остановить этот ужас! Сейчас много пишут об ущемлении россиян и что не все такие, есть те, кто против, но где вы? Нет, все!!!! Все граждане России имеют коллективную ответственность за деятельность их президента, все, кто молчал все эти годы, кто не действовал и те, кто не ходил на выборы и ходил на них. Горите в аду, я вас ненавижу

Катя Осадчая / Фото: скриншот

Осадчая добавила, те кто молчит – значит одобряет эти зверства.

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Напомним, ранее Катя Осадчая предложила беременной Регине Тодоренко приехать рожать в бомбоубежище

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