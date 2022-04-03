Катя Осадча, прочитавши історії з Маріуполя, побажала росіянам горіти в пеклі: "Я вас ненавиджу"

Популярна українська телеведуча опублікувала емоційний пост

Катя Осадча знову звернулася до росіян / Фото: скріншот

З кожним днем все більше з'являється нових фото та подробиць про знущання російських окупантів – тортури, зґвалтування, вбивства. Поки що деякі артисти боятися казати слова "війна" і переживають за свою кар'єру в Росії, російська армія продовжує обстрілювати українські міста та вбивати українців. Катя Осадча, прочитавши нові історії з Маріуполя, опублікувала емоційний пост.

Телеведуча зазначила, що ці розповіді – це біль, жах.

Реклама

Розпач від неможливості зупини цей жах! Зараз багато пишуть про утиск росіян і що не всі такі, є ті хто проти, але де ви? Ні, всі!!!! Всі громадяни росіі мають колективну відповідальність за діяльність їх президента, всі, всі хто мовчав всі ці роки, хто не діяв і ті хто не ходив на вибори і ходив на них. Горіть в пеклі, я вас ненавиджу

Катя Осадча / Фото: скриншот

Осадча додала, що хто мовчить – значить схвалює ці звірства.

Діти сидять в підвалах з загиблими, на вулицях тисячі тіл. Пекло для росіян занадто ніжне покарання

Нагадаємо, раніше Катя Осадча запропонувала вагітній Регіні Тодоренко приїхати народжувати в бомбосховищі

Реклама

Пом'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.