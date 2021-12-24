Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО

Тайна Матрицы

Игры талантов

Топ-сериал

Месть Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Сын Макаревича
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Куда делись волосы Гордона? Журналист объяснил, почему побрил голову

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 10:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Представить Гордона с густыми темными волосами – задача не из простых, ведь сейчас почти никто не помнит журналиста таким. Оказывается, шевелюры он лишился по совету друга
Дмитрий Гордон рассказал про лысину
Дмитрий Гордон рассказал про лысину / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Известный журналист Дмитрий Гордон имеет черту, без которой уже невозможно представить его образ – лысина. Мало кто помнит Гордона с густой шевелюрой. Даже супруга Алеся Бацман, которая недавно рассказала о начале отношений с Гордоном, не помнит мужа с волосами.

Фото – instagram.com/gordondmytro/

Поклонникам непривычно видеть Гордона с прической, но они часто спрашивают журналиста, куда же делись его роскошные волосы.

Реклама
  • "Так непривычно видеть вас с волосами"
  • "Дмитрий, вы там с волосами? Или показалось?"
  • "Дмитрий, куда дели волосы?"
  • "Дмитрий, а куда делить ваши волосы?"
Скриншот – instagram.com/gordondmytro/

По словам Гордона, черную копну он сбрил по совету друга.

Дело в том, что в молодости Дмитрий стал страдать от выпадения волос, а его друг нашел решение проблемы.

Волосы выпадали, выпадали. Я уже и так делал, и так, а они все равно выпадали. А он говорит: "Послушай, лысый мужской череп всегда красивый. Побрейся!", – рассказал Дмитрий Гордон.

По словам журналиста, он сразу же прислушался к совету и сбрил волосы уже на следующий день и с тех пор всегда ходит лысым. А это, на минуточку, уже больше 24 лет – с 1997 года.

Реклама

Похоже, совет товарища действительно помог и сейчас Дмитрий точно узнаваем своей лысиной. Недавно журналист также рассказал о том, сколько ему приходилось платить за интервью со знаменитостями.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять