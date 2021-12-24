Куда делись волосы Гордона? Журналист объяснил, почему побрил голову

Представить Гордона с густыми темными волосами – задача не из простых, ведь сейчас почти никто не помнит журналиста таким. Оказывается, шевелюры он лишился по совету друга

Дмитрий Гордон рассказал про лысину / Фото: instagram.com/gordondmytro/

Известный журналист Дмитрий Гордон имеет черту, без которой уже невозможно представить его образ – лысина. Мало кто помнит Гордона с густой шевелюрой. Даже супруга Алеся Бацман, которая недавно рассказала о начале отношений с Гордоном, не помнит мужа с волосами.

Фото – instagram.com/gordondmytro/

Поклонникам непривычно видеть Гордона с прической, но они часто спрашивают журналиста, куда же делись его роскошные волосы.

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"Так непривычно видеть вас с волосами"

"Дмитрий, вы там с волосами? Или показалось?"

"Дмитрий, куда дели волосы?"

"Дмитрий, а куда делить ваши волосы?"

Скриншот – instagram.com/gordondmytro/

По словам Гордона, черную копну он сбрил по совету друга.

Дело в том, что в молодости Дмитрий стал страдать от выпадения волос, а его друг нашел решение проблемы.

Волосы выпадали, выпадали. Я уже и так делал, и так, а они все равно выпадали. А он говорит: "Послушай, лысый мужской череп всегда красивый. Побрейся!", – рассказал Дмитрий Гордон.

По словам журналиста, он сразу же прислушался к совету и сбрил волосы уже на следующий день и с тех пор всегда ходит лысым. А это, на минуточку, уже больше 24 лет – с 1997 года.

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Похоже, совет товарища действительно помог и сейчас Дмитрий точно узнаваем своей лысиной. Недавно журналист также рассказал о том, сколько ему приходилось платить за интервью со знаменитостями.