Мирзоян спел с дочерью, а Бучинская удивила кутьей с бренди: как прошел Winter Romantik Fest в Яремче

Зимний фестиваль проходит как раз во время новогодних праздников – украинские звезды выступают на сцене, веселятся вместе с гостями и вспоминают теплые семейные традиции

Как в Яремче провели рождественский фестиваль / Фото: Коллаж: Сегодня

В курортном городе Яремче Ивано-Франковской области на Рождество прошел Winter Romantik Fest. Праздники вместе с украинцами провели около десятка украинских звезд – ведущие, актеры и певцы. Они готовили праздничную кутью, подбирали народные наряды и выступали с концертами.

Журналисты "Сегодня" побывали на фестивале и готовы рассказать, как все прошло.

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Что такое Winter Romantik Fest?

Winter Romantik Fest – это рождественский фестиваль на базе Romantik Spa Hotel. Ежегодно туда съезжаются украинские знаменитости, выступают с сольными концертами и отдыхают вместе с жителями отеля.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком и дочерью Анной. Фото пресс-службы

Фестиваль понравится людям, которые любят и ценят украинскую культуру, а также гуцульские традиции. Впервые его провели еще 10 лет назад. В этом году в отеле открыли огромный концертный зал на 1000 мест, так что принять участие смогли все желающие.

"Наш фестиваль сейчас набирает новые обороты благодаря мощному залу, который дает еще одно мощное дыхание городу и целому региону. (…) Сейчас желающих выступить и по-новому зазвучать в украинских Карпатах очень много", – сказал нам основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон.

Кто приехал на фестиваль?

В этом году на зимний фестиваль в Карпаты приехали звездные пары – исполнители Арсен Мирзоян и Антонина Матвиенко, актриса Ольга Сумская и актер Виталий Борисюк с дочерью Анной, а также солист группы "Скай" Олег Собкук, певец Виктор Павлик и певица Наталья Бучинская.

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Звезды, которые приехали на фестиваль. Фото пресс-службы

С начала года и до Святого вечера 6 января в отеле ежедневно устраивали сольные концерты звезд. Всего фестиваль продлится до 13 января – Старого нового года.

Как праздновали Рождество?

6 и 7 января в концертном зале прошли большие праздничные программы с участием всех звезд. Открыли первый вечер гуцульские исполнители с трембитой, украинскими колядками и всемирно известным "Щедриком" Леонтовича.

Неожиданные выступления

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На сцене выступили все звезды, приехавшие на фестиваль.

Как выглядит новый зал. Фото пресс-службы

Без неожиданностей не обошлось – больше всех удивлял на фестивале Арсен Мирзоян. Во время первого выступления он позвал на сцену лидера группы "СКАЙ" Олега Собчука и вместе с ним исполнил композицию "Іграшкова зброя", вспомнив о наших защитниках на Донбассе. Трудно было сдержать слезы, слушая выступление Арсена и Олега.

Мирзоян во время выступления пригласил Собчука на сцену. Фото пресс-службы

А вечером 7 января Мирзоян тоже решил выступить не один. В день Рождества он пригласил на сцену свою супругу Антонину Матвиенко и их маленькую дочь Нину. Малышка очень волновалась, но после аплодисментов спела вместе с папой детскую песню "Морозиво". Спустя минуту трогательному дуэту подпевал весь зал.

Кстати, журналистам "Сегодня" Тоня Матвиенко рассказала, что у их пары был особенный наряд. Она взяла для выступления платье мамы – знаменитой певицы Нины Матвиенко, а мужу рубашку делали под заказ – специально в пару к платью.

Матвиенко и Мирзоян пришли в парном наряде. Фото пресс-службы

Для меня Рождество – это нечто такое детское, как в сказку попадаешь. Это совсем другие чувства, такая традиция – что надеть, что приготовить, собрать семью, попеть, – рассказала нам Матвиенко.

Еще один неожиданный дуэт – народная песня "Добрий вечір тобі", которую спели Тоня Матвиенко и Олег Собчук.

Тоня Матвиенко спела с Олегом Собчуком. Фото пресс-службы

Кутья с перцем

На Рождество звезды соревновались, у кого вкуснее вышла кутья. Однако в этом году правила усложнили – кроме уже запланированных ингредиентов знаменитостям нужно было добавить еще один – неожиданный.

Мирзоян трет мак для кутьи. Фото пресс-службы

Например, Ольге Сумской с мужем пришлось добавить кардамон и корицу, Арсену Мирзояну и Тоне Матвиенко – сушенные вишни, а Наталье Бучинской – брэнди!

Как готовили кутью Сумская и Борисюк. Фото пресс-службы

Жители отеля пробовали блюдо по разным рецептам и выбрали лучшее. Победителем оказалась Наталья Бучинская.

Мы победили наверняка потому, что наша кутья была не только с бренди, но еще и с любовью. Мне помогали готовить на сцене кутью молодая пара. Они недавно обручились, может поэтому у нас приготовление было с большим чувством и теплом", – рассказала певица.

Кутью Натальи Бучинской признали самой вкусной. Фото пресс-службы

"Спасем сокровища вместе"

В конце основной концертной программе в зале провели благотворительный аукцион в рамках проекта "Спасем сокровища вместе". Львовский реставратор Валерий Твердохлеб представил три старинных иконы ХІХ века.

Первый лот забрал посетитель отеля. Фото пресс-службы

"На аукционе представлены домашние иконы 19 века. То есть, они пережили две мировые войны и с исторической и художественной точки зрения имеют большую ценность. Все произведения обладают сильной энергетикой", – сказал Валерий.

Всего за них удалось получить 154 тысячи гривен, самый дорогой лот был за 80 тысяч – икона Святого Николая.

После этого в зале началась дискотека, некоторые отдыхающие остались танцевать, другие же пошли отдыхать и любоваться снегом на улице.

Организаторы фестиваля заявили, что подобные мероприятия будут проводить и в последующие года. Сейчас они работают над новой задумкой – фестивалем творчества известного композитора Владимира Ивасюка. Так что в ближайшее время в украинцев будет еще больше возможностей весело провести время в Яремче.