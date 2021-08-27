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Катя Царик боялася, як публіка відреагує на "живого" Кузьму Скрябіна

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
27 серпня, 11:03
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Артиста повернули на сцену за допомогою спеціальних технологій. Кузьма виступив разом зі своєю групою, а глядачі залишилися в захваті
Катя Царик розповіла, як оживили Кузьму Скрябіна для концерту на НСК "Олімпійському"
Катя Царик розповіла, як оживили Кузьму Скрябіна для концерту на НСК "Олімпійському" / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/katyatsarik

На грандіозному концерті "Незалежність в Нашій ДНК" на стадіоні "Олімпійський" в Києві виступила група "Скрябін". Разом з музикантами заспівав і Андрій Кузьменко.

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За словами режисерки Каті Царик, їй не хотілося будувати номер "Скрябіна" на архівних фото і відео. Замість цього було прийнято рішення відтворити образ Кузьми з нейронної сітки.

Зворушливий перфоманс реалізували завдяки технології, яка відтворює будь-який об'єкт або людину за допомогою нейронної сітки.

Я попросила відтворити образ Кузьми, який співатиме. Для цього нам потрібно було знайти актора, дуже схожого на Кузьму, який зможе правильно передати його міміку, – розповіла в інтерв'ю КП Катя Царик.

Саме нейронна мережа формує обличчя образу, а ось мімікою управляє актор. Ним став Іван Блиндар, який зіграв Кузьму в фільмі "Я," Побєда "і Берлін". Так що для нього ця робота не була чимось новим.

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Андрій Кузьменко\Іван Бліндар
Андрій Кузьменко\Іван Бліндар / Фото: Facebook

Царик зазначила, що вся команда хвилювалася, як публіка сприйматиме таку появу улюбленого артиста. Але все пройшло як по маслу.

Коли цей номер зарядив весь зал, ми переконалися, що все зробили правильно. Люди дуже за ним сумують, всі ми сумуємо, і неможливо було зробити цей концерт без Кузьми, – додала режисерка.

24 серпня на головному стадіоні України відбулася найочікуваніша подія місяця – концерт "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни". Дивіться найяскравіший момент шоу:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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