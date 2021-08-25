Без Зиброва и Бужинской. Почему "скандальный" концерт на Олимпийском превзошел все ожидания

24 августа на НСК "Олимпийский" прошел грандиозный концерт, который был приурочен Дню Независимости Украины. Он даже успел стать скандальным из-за ссор некоторых звезд с организаторами

Как прошел концерт ко Дню Независимости на "Олимпийском" / Фото: Скриншот из YouTube

Во время подготовки к грандиозному празднику, выяснилось, что не все украинские артисты, которые сделали вклад в развитие украинской музыки, выйдут на сцену. К примеру, на концерте не выступил легендарный Павло Зибров, а также народные артистки Украины Мария Бурмака и Екатерина Бужинская.

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Артисты не скрывали свою обиду, публично высказывая недовольство тем, что их не пригласили. Отдельный скандал разгорелся вокруг легендарной группы Green Grey, участники которой сначала решили, что им отказали в участии из-за русскоязычных песен.

Позже выяснилось, что артистов не пригласили на концерт из-за видео, на котором один из основателей группы, Мурик (Дмитрий Муравицкий), весьма резко высказался о законе об украинском языке.

Green Grey / Фото: facebook.com/diezel.greengrey

Надеемся, что в следующем году все конфликты удастся уладить и на концерте ко Дню Независимости выступят артисты, которые по разным причинам не смогли выйти на сцену вчера.

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Скандалы еще больше подогрели интерес зрителей к концерту. Многим хотелось увидеть, как пройдет музыкальный праздник ко Дню Независимости Украины. Если вы вдруг все пропустили, в нашем материале узнайте о самых ярких моментах грандиозного концерта.

С корабля на бал: София Ротару после Сочи приехала в Киев

Выступление легендарной Софии Михайловны на "Новой волне" в Сочи возмутило многих украинцев. А тот факт, что она вернулась домой и сразу же выступила на концерте ко Дню Независимости разозлил некоторых еще больше. Свое недовольство таким поворотом событий, к примеру, выразил ведущий и продюсер Игорь Кондратюк. Он заявил, что "не пускал бы" Софию Михайловну на сцену концерта.

Тем не менее, София Ротару выступила в начале концерта, исполнив "Червону руту" и "Одна калина", все танцевали, подпевали и не вспоминали Сочи с "Новой волной".

"Брати Гадюкіни" вернулись

Легендарные панки из 90-х после очень долгой паузы вернулись на сцену и исполнили свой хит "Файне місто Тернопіль". Трек вышел в далеком 1994 году. Вчера вместе с "Гадюкиными" пел весь "Олимпийский". Пели даже те, кто родился в то время, когда группа уже закончила выступать!

Скриншот: YouTube

Кузма "воскрес"

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Мурашки по коже и слезы на глазах были даже у тех, кто смотрел концерт по ТВ. С помощью компьютерных технологий удалось "воскресить" погибшего Кузьму Скрябина. Артист погиб в автокатастрофе в 2015 году, но память о нем живет в сердцах многих украинцев.

Это были самые трогательные несколько минут концерта, когда компьютерный Кузьма исполнил хит "Люди, як кораблі" с другими участниками "Скрябина".

Пономарев сорвал аплодисменты

Так как артисты исполняли свои лучшие хиты, которые уже вошли в музыкальную историю страны, Александр Пономарев, конечно, спел "Варто чи ні". Эту песню полюбили многие украинцы, а вчера они доказали свою любовь шумными аплодисментами Александру, почти в унисон исполнив песню вместе с артистом.

Попурри MOZGI

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Эти ребята удивят, кого хочешь. Песня про пакет из известного супермаркета или "Влажный пляжный движ", конечно, стали хитами. Но их бы группа точно не исполнила на концерте ко Дню Независимости. Вместо собственных композиций артисты исполнили попурри из украинских песен "Ой, на горі, та й женці жнуть", "Засвіт встали козаченьки" и "Їхали козаки". Уверены, многие добавили бы такой микс себе в плейлист!

До побачення, "Євробачення"

...и добрый день, концерт ко Дню Независимости. Победительницы "Евровидения" Руслана и Джамала вместе с легендой украинской сцены (занявшей второе место на "Евровидении") Веркой Сердючкой, "взорвали" сцену "Олимпийского".

/ Фото: Скриншот из YouTube

Тут несложно догадаться, какие хиты они исполняли. Верка спела Dancing Lasha Tumbai, весь зал танцевал и пел вместе с Руслана исполнила "Дикі танці", а Джамала – "1914".

Босой Вакарчук и попурри от ОЕ

"Океан Ельзи" выступили в финале концерта и это стало красивым его завершением. Святослав Вакарчук исполнил попурри из лучших песен группы, а в конце, вместе с Тарасом Петриненко и Татьяна Горобец.

Скриншот: YouTube

Ну а ярким завершением всего праздничного дня стал салют!

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