Леся Никитюк поддержала Джастина Бибера и пригласила его на лечение в Украину

После шокирующих новостей о здоровье певца телеведущая Леся Никитюк пригласила его приехать на обследование к украинским специалистам

Леся Никитюк поддержала Джастина Бибера, у которого обнаружили синдром Рамсея-Ханта / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/justinbieber

Известие о том, что Джастин Бибер серьезно болен и у него парализовало половину лица взволновало поклонников певца по всему миру. Украинская телеведущая Леся Никитюк тоже решила выразить свою поддержку канадскому артисту.

В своих Instastories телеведущая рассказала о недуге певца и пожелала Джастину скорейшего выздоровления.

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Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk

На публикацию Никитюк ответили ее подписчики, которые тоже сталкивались с синдромом Рамсея-Ханта. Так фолловеры рассказали, что с такими осложнения хорошо справляются украинские специалисты. Телеведущая не стала медлить и пригласила Бибера приехать в Украину на лечение.

Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk

Украинские врачи – одни из лучших! У них есть опыт в лечении и полного восстановления после паралича с помощью иглоукалывания. Украинская больница предлагает свои услуги. Здесь есть реальный шанс вылечить вас. Не бойтесь, доверьтесь, они помогут вам организовать лечение, – обратилась к Джастину Леся Никитюк.

Пока Бибер не ответил на приглашение украинской телеведущей, но поблагодарил за поддержку своих фанатов и попросил их молиться за его здоровье.

Мне становится все труднее есть, что очень расстраивает, пожалуйста, молитесь за меня, – написал Бибер в Instagram.

Скриншот – instagram.com/justinbieber

Ранее Леся Никитюк "оправдалась" за накаченные ботоксом губы во время войны.