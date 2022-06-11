Леся Никитюк поддержала Джастина Бибера и пригласила его на лечение в Украину

Известие о том, что Джастин Бибер серьезно болен и у него парализовало половину лица взволновало поклонников певца по всему миру. Украинская телеведущая Леся Никитюк тоже решила выразить свою поддержку канадскому артисту.
В своих Instastories телеведущая рассказала о недуге певца и пожелала Джастину скорейшего выздоровления.
На публикацию Никитюк ответили ее подписчики, которые тоже сталкивались с синдромом Рамсея-Ханта. Так фолловеры рассказали, что с такими осложнения хорошо справляются украинские специалисты. Телеведущая не стала медлить и пригласила Бибера приехать в Украину на лечение.
Украинские врачи – одни из лучших! У них есть опыт в лечении и полного восстановления после паралича с помощью иглоукалывания. Украинская больница предлагает свои услуги. Здесь есть реальный шанс вылечить вас. Не бойтесь, доверьтесь, они помогут вам организовать лечение, – обратилась к Джастину Леся Никитюк.
Пока Бибер не ответил на приглашение украинской телеведущей, но поблагодарил за поддержку своих фанатов и попросил их молиться за его здоровье.
Мне становится все труднее есть, что очень расстраивает, пожалуйста, молитесь за меня, – написал Бибер в Instagram.
Ранее Леся Никитюк "оправдалась" за накаченные ботоксом губы во время войны.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"