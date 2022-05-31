Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Леся Никитюк "оправдалась" за губы: На гуманитарке нашла ботокс и уколола

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 14:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Instagram телеведущей упрекнули в том, что она якобы увеличила губы во время войны. Звезду это разозлило и она решила сделать публично заявление
Никитюк ответила фолловерам в Instagram, колола ли ботокс во время войны
Никитюк ответила фолловерам в Instagram, колола ли ботокс во время войны / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с первых дней полномасштабной войны занимается волонтерством и помогает в Хмельницком вынужденным переселенцам из разных уголков страны с питанием, жильем и т.д. Телеведущая признавалась, что сейчас ей сложно снимать развлекательный контент для соцсетей, а также ухаживать за собой. Однако она иногда пытается развеселить своих поклонников и радовать их новыми фото.

На днях в Instastories телеведущая объяснила, что часто она получает комментарии от хейтеров по поводу изменения внешности. Никитюк рассказала, что ей в личные сообщения пишут, будто она во время войны накачала себе губы.

Реклама

Звезда решила со свойственным ей чувством юмора ответить на такие комментарии, которые, очевидно, ее раздражают.

Скриншот Instastories

Не смотря на все эти обстоятельства, в которых мы сейчас живем, некоторым людям хватает смелости писать мне в директ: "о, губы наколола". Бл*ть, что у тебя в голове, одно с другим, – возмутилась Леся.

После этого телезвезда опубликовала свой портретный снимок, в шутку написав, что она уколола себе якобы ботокс, который нашла на гуманитарке.

Скриншот Instastories

На гуманитарке нашла ботокс и уколола. У меня же нечем больше заняться, – саркастически написала Никитюк.

Напомним, недавно Леся Никитюк запустила бьюти-флешмоб для украинок, чтобы поддержать боевой дух воинов ВСУ. Однако травести-дивы Монро не понравилась инициатива от телеведущей, заявив, что это "йо*аный сексизм".

Реклама

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Готов усыновить ребенка!
Даниэль Салем

"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять