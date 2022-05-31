Леся Никитюк "оправдалась" за губы: На гуманитарке нашла ботокс и уколола

В Instagram телеведущей упрекнули в том, что она якобы увеличила губы во время войны. Звезду это разозлило и она решила сделать публично заявление

Никитюк ответила фолловерам в Instagram, колола ли ботокс во время войны / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с первых дней полномасштабной войны занимается волонтерством и помогает в Хмельницком вынужденным переселенцам из разных уголков страны с питанием, жильем и т.д. Телеведущая признавалась, что сейчас ей сложно снимать развлекательный контент для соцсетей, а также ухаживать за собой. Однако она иногда пытается развеселить своих поклонников и радовать их новыми фото.

На днях в Instastories телеведущая объяснила, что часто она получает комментарии от хейтеров по поводу изменения внешности. Никитюк рассказала, что ей в личные сообщения пишут, будто она во время войны накачала себе губы.

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Звезда решила со свойственным ей чувством юмора ответить на такие комментарии, которые, очевидно, ее раздражают.

Скриншот Instastories

Не смотря на все эти обстоятельства, в которых мы сейчас живем, некоторым людям хватает смелости писать мне в директ: "о, губы наколола". Бл*ть, что у тебя в голове, одно с другим, – возмутилась Леся.

После этого телезвезда опубликовала свой портретный снимок, в шутку написав, что она уколола себе якобы ботокс, который нашла на гуманитарке.

Скриншот Instastories

На гуманитарке нашла ботокс и уколола. У меня же нечем больше заняться, – саркастически написала Никитюк.

Напомним, недавно Леся Никитюк запустила бьюти-флешмоб для украинок, чтобы поддержать боевой дух воинов ВСУ. Однако травести-дивы Монро не понравилась инициатива от телеведущей, заявив, что это "йо*аный сексизм".