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Леся Никитюк станет судьей в финале "Танців з зірками", а на паркет выйдут все пары сезона

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
26 ноября, 12:38
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Финальный выпуск танцевального шоу удивит зрителей не только яркими номерами, но и новым составом жюри. К звездному трио присоединится Леся Никитюк
Леся Никитюк станет судьей в финальном выпуске "Танцев со звездами"
Леся Никитюк станет судьей в финальном выпуске "Танцев со звездами" / Фото: пресс-служба 1+1

В прошлом выпуске шоу стало известно, что в финал прошли сразу три пары. За победу в шоу сразятся актер Артур Логай и Анна Карелина, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар и актер Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук.

Оценивать выступления финалистов будет бессменная тройка судей, однако в последнем эфире шоу к ним присоединится телеведущая и участница проекта Леся Никитюк. В свое время Леди Ле также смогла дойти до суперфинала вместе с партнером Максимом Ежовым.

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Леся Никитюк в судьях "Танцы со звездами" – пресс-служба 1+1

Воскресным вечером пары финалистов покажут по три танца. Первым пары продемонстрируют любимый танец зрителей, которые смогут выбрать его благодаря голосованию в соц.сетях шоу "Танці з зірками". Второй танец – любимый танец судей. Третьим пары станцуют фристайл под живое исполнение любимых хитов украинскими звездами.

Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук в финале шоу – пресс-служба 1+1

Поддержать финалистов придут их коллеги и бывшие участники танцевального проекта. Певец и фронтмен группы Kadnay Дмитрий Каднай, покинувший шоу в шаге от полуфинала, споет хит "Discogirl" под выступление Артура Логая и Анны Карелиной, фронтвумен группы Kazka и певица Александра Зарицкая поддержит Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара, а МELOVIN споет под выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук свою новую песню "Кіт і драма".

Александра Зарицкая поддержит Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара – пресс-служба 1+1

Специальными гостями шоу станут группа MOZGI с новым хитом "Zavtra", певица Джамала и выпускник шоу "Голос країни" LAUD. Ожидает телезрителей и атмосферный номер-открытие, в котором примут участие все пары сезона, судьи и ведущие шоу.

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Выступление Артура Логая и Анны Карелиной поддержит Дмитрий Каднай – пресс-служба 1+1

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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