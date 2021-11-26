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Леся Нікітюк стане суддею у фіналі "Танців з зірками", а на паркет вийдуть усі пари сезону

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
26 листопада, 12:38
В закладинки
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Фінальний випуск танцювального шоу здивує глядачів не лише яскравими номерами, а й новим журі. До зіркового тріо приєднається Леся Нікітюк
Леся Нікітюк стане суддею у фінальному випуску "Танців із зірками"
Леся Нікітюк стане суддею у фінальному випуску "Танців із зірками" / Фото: прес-служба 1+1

Минулого випуску шоу стало відомо, що у фінал пройшли одразу три пари. За перемогу у шоу змагатимуться актор Артур Логай та Ганна Кареліна , олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар та актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук .

Оцінюватиме виступи фіналістів незмінна трійка суддів , проте в останньому ефірі шоу до них приєднається телеведуча та учасниця проекту Леся Нікітюк. У свій час Леді Ле також змогла дійти до суперфіналу разом із партнером Максимом Єжовим.

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Леся Нікітюк у суддях "Танці із зірками"
Леся Нікітюк у суддях "Танці із зірками" / Фото: прес-служба 1+1

Недільного вечора пари фіналістів покажуть по три танці . Першим пари продемонструють улюблений танець глядачів , які зможуть вибрати його завдяки голосуванню в соцмережах шоу "Танці з зірками". Другий танець – улюблений танець суддів . Третім пари станцюють фрістайл під живе виконання улюблених хітів українськими зірками.

Костянтин Войтенко із Роксоляною Маланчук у фіналі шоу
Костянтин Войтенко із Роксоляною Маланчук у фіналі шоу / Фото: прес-служба 1+1

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Підтримати фіналістів прийдуть їхні колеги та колишні учасники танцювальний проект. Співак та фронтмен гурту Kadnay Дмитро Каднай , що залишив шоу за крок від півфіналу, заспіває хіт "Discogirl" під виступ Артура Логая та Ганни Кареліної, фронтвумен гурту Kazka та співачка Олександра Зарицька підтримає Ольгу Харлан та Дмитра Дікусара, а МЕЛОВІН заспіває під виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук свою нову пісню "Кіт і драма".

Олександра Зарицька підтримає Ольгу Харлан та Дмитра Дікусара
Олександра Зарицька підтримає Ольгу Харлан та Дмитра Дікусара / Фото: прес-служба 1+1

Спеціальними гостями шоу стануть гурт MOZGI з новим хітом "Zavtra", співачка Джамала та випускник шоу "Голос країни" LAUD. Чекає на телеглядачів та атмосферний номер-відкриття, в якому візьмуть участь усі пари сезону, судді та провідні шоу.

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Виступ Артура Логая та Ганни Кареліної підтримає Дмитро Каднай
Виступ Артура Логая та Ганни Кареліної підтримає Дмитро Каднай / Фото: прес-служба 1+1

Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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