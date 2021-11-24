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Лилия Сандулеса призналась, почему они расстались с Иво Бобулом

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 18:10
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Брак культовой музыкальной пары 90-х Иво Бобула и Лилии Сандулесу просуществовал 10 лет. Но, как оказалось, идеальный и гармоничный союз сложился только на сцене
Лилия Сандулеса прокомментировала развод с Иво Бобулом
Лилия Сандулеса прокомментировала развод с Иво Бобулом / Фото: Instagram

Скандальное расставание Бобула и Сандулесы до сих пор не дает покоя обоим певцам. В одном из интервью исполнитель рассказал, что оставил бывшей супруге все имущество. А Сандулеса и вовсе заявила, что брак с Бобулом был ошибкой.

В комментарии "ЖВЛ" народная артистка рассказала, как начинались отношения звездной пары и что стало причиной их расставания.

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Знакомство Лилии Васильевны с амбициозным артистом случилось в Черновицкой филармонии, куда ее пригласили для организации коллектива. По словам певицы, тогда она взялась помочь коллеге и поэтому часто брала его с собой на интервью и концерты. Эти отношения исполнительница считала творческим тандемом, а не историей любви.

Первым проявлять знаки внимания, как рассказывает Сандулеса, начал именно Бобул. На тот момент у молодой артистки был другой возлюбленный, но окончательный выбор она сделала все же в пользу коллеги по сцене.

Успех дуэта Бобула и Сандулесы был настолько велик, что они объездили со своими выступлениями весь мир. А в 1993 году они на пару лет остались жить и работать в США. Уже тогда семейная жизнь певцов дала трещину и они стали отдаляться.

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Артистка рассказывает, что большую часть обязанностей ей пришлось целиком взять на себя.

Мы должны были ехать в США в очередной раз на концерты. Он вроде сказал, что плохо чувствует себя и не поехал. Я сама отработала. Приезжаю, а здесь, оказывается, сам не живу и другому не даю. Значит, это была какая-то ошибка, – делится Садулеса.

По словам певицы, она была готова продолжать сотрудничество с бывшим мужем после развода, однако, он категорически отказался.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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