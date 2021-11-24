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Лілія Сандулеса зізналася, чому вони розлучилися з Іво Бобулом

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
24 листопада, 18:10
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Шлюб культової музичної пари 90-х Іво Бобула та Лілії Сандулесу проіснував 10 років. Але, як виявилося, ідеальна і гармонійна спілка склалася тільки на сцені
Лілія Сандулеса прокоментувала розлучення з Іво Бобулом
Лілія Сандулеса прокоментувала розлучення з Іво Бобулом / Фото: Instagram

Скандальне розставання Бобула та Сандулеси досі не дає спокою обом співакам. В одному з інтерв'ю виконавець розповів, що залишив колишній дружині все майно. А Сандулеса взагалі заявила, що шлюб із Бобулом був помилкою .

У коментарі "ЖВЛ" народна артистка розповіла, як починалися стосунки зіркової пари та що стало причиною їхнього розставання.

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Знайомство Лілії Василівни з амбітним артистом трапилося у Чернівецькій філармонії, куди її запросили для організації колективу. За словами співачки, тоді вона взялася допомогти колезі і тому часто брала його із собою на інтерв'ю та концерти. Ці відносини виконавиця вважала творчим тандемом, а не історією кохання.

Першим виявляти знаки уваги Як розповідає Сандулеса, почав саме Бобул. На той момент молода артистка мала інший коханий Але остаточний вибір вона зробила все ж на користь колеги по сцені.

Успіх дуету Бобула та Сандулеси був настільки великий, що вони об'їздили зі своїми виступами. увесь світ . А 1993 року вони на кілька років залишилися жити та працювати в США . Вже тоді сімейне життя співаків дала тріщину і вони стали віддалятися.

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Артистка розповідає, що більшість обов'язків їй довелося цілком взяти на себе.

Ми мали їхати до США вкотре на концерти. Він начебто сказав, що погано почувається і не поїхав. Я сама відпрацювала. Приїжджаю, а тут, виявляється, сам не живу та іншому не даю. Значить, це була якась помилка, – ділиться Садулеса.

За словами співачки, вона була готова продовжувати співпрацю з колишнім чоловіком після розлучення, проте він категорично відмовився .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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