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Макс Барских снова призвал остановить агрессора и показал жуткие кадры войны (видео)

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24 марта, 18:58
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Украинский артист поделился с подписчиками видео, в котором российский пропагандист угрожает всей Европе
Макс Барских в очередной раз призвал остановить россию
Макс Барских в очередной раз призвал остановить россию / Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барских занял антироссийскую позицию – певец почти каждый день говорит о войне и называет Россию страной-агрессором. Ранее он объяснял, почему россияне как нация давно мертвы, а сегодня показал кое-что из российского ТВ.

В Instagram-профиле Макс запостил видео в котором кроме жутких военных кадров есть известный пропагандист Соловьев, угрожающий войной другим странам Европы.

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В ролике идет речь о том, что Россия не остановится на Украине и пойдет дальше.

Мы должны объединить наши силы против этой злой федерации, чтобы предотвратить ненужную смерть и конец света! Посмотрите на лица, эмоции и отношение российских политиков. Это выглядит как чистое зло, жадность, ненависть и агрессия, – написал Барских в соцсети.

Ранее Макс Барских на прямую обратился к знаменитостям-рашистам. Самый громкий конфликт у украинского исполнителя произошел из Тимати, который открыто угрожал Барских.

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