Мама – героїня! Українська співачка Маша Собко подарувала чоловіку сина (фото)

Зірка 2010-х Маша Собко вдруге стала мамою

Українська співачка Маша Собко народила сина / Фото: Instagram

Рівно місяць тому Маша Собко повідомила радісну новину про поповнення в сім'ї. Проте через війну артистка вкрай переживала і не знала, як та де народжуватиме. Собко публічно написала, що ненавидить всім серцем Путіна та "рускій мір". Також зірка додала, що Україна вистоїть та переможе.

Сьогодні рано-вранці чоловік співачки, оператор Артем Онещак повідоми у Instagram, що дружина подарувала йому сина Матвія у спокійній обстановці.

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Сьогодні о 4:48 ранку з’явився на світ наш син – Матвій Онещак. Дякую моїй дружині – сонечко ти просто героїня. Богу дякую за це неймовірно чудо та ЗСУ – за можливість спокійно в тиші побачити нашого синочка на світ, – написав Артем.

Ймовірно, співачка народжувала у Львові. Адже на фото, яке опублікував Артем, позначена геолокація цього міста.

Скіншот Instagram

Нагадаємо, з 3 жовтня 2013 року Маша Собко заміжня за оператором Артемом Онещаком. 21 квітня 2015 року у подружжя народилась донька Малена.

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