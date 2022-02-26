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Звезда 2010-х Маша Собко скоро станет мамой: "Как и где я буду рожать – все еще не понимаю"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 23:24
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Украинская певица не так хотела рассказать о второй беременности, когда в стране идет война....
Маша Собко во второй раз станет мамой.
Маша Собко во второй раз станет мамой. / Фото: Instagram

Сейчас украинцы живут в условиях военного положения. Ранним утром 24 февраля российские войска вторглись в нашу страну. Уже третий день украинская армия дает отпор врагам.

В это сложное время украинская певица Маша Собко сообщила в Instagram радостную новость для фанатов – совсем скоро она во второй раз станет мамой. Однако сейчас война и артистка очень переживает.

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Мне совсем не так хотелось поделиться с вами радостной новостью в нашей семье – сейчас у меня последние дни беременности. Вместо мирного неба – мы прячемся от ракет и самолетов! Как и где я буду рожать – все еще не понимаю. Вчера увидела, что в бомбоубежищах, метро девочки становятся мамами, – написала 31-летняя артистка.

Маша Собко заявила, что никогда не простит Путину и его соратникам то, что сейчас переживают украинцы:

Я всем сердцем ненавижу Путина и тех его подельников, которые молчаливо, продажно поддерживают его преступления! Уроды! Мы никогда не простим вас! Никогда! Вы пришли на нашу мирную землю – вы здесь и поляжете, не отдадим ни сантиметра! Ненавижу "русский мир", вашу псевдозащиту, вашу ложь и пропаганду!!!! Украина победит и устоит.

Напомним, с 3 октября 2013 года Маша Собко замужем за оператором Артемом Онещаком. 21 апреля 2015 года у супругов родилась дочь Малена.

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Как мы уже писали, многие звезды продолжают выражать поддержку Украине и призывать Путина прекратить войну. В частности, Милла Йовович эмоционально сказала о войне: "Мою страну и народ бомбят".

Анастасия Рогожинская
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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