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Маша Фокина рассказала, что оккупанты лишили ее семью дома в Киеве: "Собаку разорвало, подвал сгорел дотла"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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29 марта, 13:15
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Внучка первого премьер-министра Украины Витольда Фокина рассказала детали обстрела, в результате которого пострадал дом ее дедушки в Киеве
Маша Фокина рассказала о жутких последствиях вражеской атаки.
Маша Фокина рассказала о жутких последствиях вражеской атаки. / Фото: mashafokina

На днях лидер "Другої ріки" Валерий Харчишин рассказал о разрушении оккупантами его дома. Теперь же о жутких последствиях вражеской атаки поделилась Маша Фокина.

В Instagram внучка Витольда Фокина объяснила, что обломки вражеской ракеты, сбитой украинскими ПВО, попали в подвал и полностью его уничтожили. Кроме того, погиб домашний любимец семьи. Как отметила Фокина, собака пыталась спрятаться под лавкой, но ее разорвало на куски.

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Сам дом остался цел. Только на первом этаже в результате удара вылетели двери и окна, а вот второй этаж дома – уцелел.

Мою семью лишили дома. Российские ракеты! Россияне, это "спецоперация"? Военный объект? Он требовал защиты? Там живет моя семья! Погибла наша собака… Собаку разорвало на куски! Весь мой дом пострадал от обломков ракет. Нет фасада дома, не говоря уже об окнах и дверях. Подвал, где месяц пряталась вся моя семья, сгорел дотла! У вас до сих пор отсохший мозг, застрявший в российских новостях? Проснитесь! – написала звезда.

Скриншот Instastories

Также Маша Фокина показала фото подвала, в котором раньше пряталась ее семья. На фото можно увидеть родителей певицы, а также ее дедушку.

Скриншот Instastories
Скриншот Instastories

Отметим, что сам Витольд Фокин не пострадал, поскольку в момент обстрела он находился в Молдове – в гостях у своего друга.

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Да, пострадал мой дом. Обидно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разгромило окна, двери. Поэтому пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу, – рассказывал он.

А вот Маша Фокина, вероятно, находится с сыном в США, где живет ее муж Геннадий.

Мы также сообщали, что российские оккупанты разрушили дом продюсера и экс-мужа Ани Лорак – Юрия Фалесы.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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