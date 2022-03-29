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Маша Фокіна розповіла, що окупанти позбавили її сім'ю дому в Києві: "Собаку розірвало, підвал згорів дотла"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 13:15
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Онука першого прем’єр-міністра України Вітольда Фокіна розповіла деталі обстрілу, внаслідок якого постраждав будинок її дідуся у Києві
Маша Фокіна розповіла про моторошні наслідки ворожої атаки.
Маша Фокіна розповіла про моторошні наслідки ворожої атаки. / Фото: mashafokina

Днями лідер "Другої ріки" Валерій Харчишин розповів про зруйнування окупантами його будинку. Нині ж про моторошні наслідки ворожої атаки поділилася Маша Фокіна.

В Instagram онука Вітольда Фокіна пояснила, що уламки ворожої ракети, збитої українськими ППО, потрапили у підвал і повністю його знищили. Крім того, загинув домашній улюбленець родини. Як зазначила Фокіна, собака намагався сховатися під лавкою, але його розірвало на шматки.

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Сам будинок залишився цілий. Лише на першому поверсі внаслідок удару вилетіли двері та вікна, а от другий поверх будинку – вцілів.

Мою сім'ю позбавили вдома. Російські ракети! Росіяни, це "спецоперація"? Військовий об'єкт? Він вимагав захисту? Там мешкає моя сім'я! Загинув наш собака ... Собаку розірвало на шматки! Весь мій будинок постраждав від уламків ракет. Немає фасаду будинку, не кажучи вже про вікна та двері. Підвал, де місяць ховалася вся моя сім'я, згорів ущент! У вас досі відсохлий мозок, що застряг у російських новинах? Прокиньтеся! – написала зірка.

Скріншот Instastories

Також Маша Фокіна показала фото підвалу, в якому раніше ховалася її родина. На фото можна побачити батьків співачки, а також її дідуся.

Скріншот Instastories
Скріншот Instastories

Зазначимо, що сам Вітольд Фокін не постраждав, оскільки в момент обстрілу він перебував у Молдові – в гостях у свого друга.

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Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу, – розповідав він.

А от Маша Фокіна, ймовірно, перебуває з сином в США, де живе її чоловік Геннадій.

Ми також повідомляли, що російські окупанти зруйнували будинок продюсера та ексчоловіка Ані Лорак – Юрія Фалеси.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі . Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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