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MELOVIN решил строить отношения с девушкой после скандального каминг-аута

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 февраля, 21:28
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Популярный украинский певец признался, что стал встречаться с девушкой. Кто покорил сердце артиста – читайте ниже
MELOVIN закрутил роман с партнершей по "Танцях з зірками" Лизой Русиной.
MELOVIN закрутил роман с партнершей по "Танцях з зірками" Лизой Русиной. / Фото: instagram.com/melovin_official

Месяц назад MELOVIN намекнул на новые отношения после шестилетнего романа с парнем. Однако к подробностям певец не прибегал.

На днях стало известно, что певец закрутил роман с партнершей по паркету на шоу "Танці з зірками" Лизой Русиной, которую поцеловал взасос в одном эфире.

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В программе Светская жизнь MELOVIN объяснил, что стал встречаться с Русиной совсем недавно. Артист даже подарил любимой поездку на Шри-Ланку!

MELOVIN шокировал очередной выходкой перед уходом из Танців з зірками
MELOVIN шокировал очередной выходкой перед уходом из Танців з зірками / Фото: YouTube

Встречаться мы начали совсем недавно. Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой: что сейчас происходит, — подчеркнул певец.

Также он отметил, что у них с Лизой не "открытые отношения".

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Для меня просто это табу сразу. Если мне нравится человек, я с ним до конца, насколько это возможно, – сказал он.

На вопрос, была ли уже у парочки интимная близость, певец слегка намекнул, что нет.

Мне кажется, когда есть платоническая любовь, то тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы меня вдохновляет, и не только.

В свою очередь Русина призналась, что она с пониманием относится к тому, что MELOVIN — бисексуал.

Я думаю, сейчас XXI век. И я даже могу подумать о том, что мне нравятся женщины. Люди бисексуальные, и это нормально. Поэтому я не против каких-либо экспериментов на самом деле, – говорит танцовщица.

Ранее MELOVIN признался, когда у него был первый секс.

MELOVIN
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Анастасия Рогожинская
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