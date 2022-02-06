MELOVIN решил строить отношения с девушкой после скандального каминг-аута

Месяц назад MELOVIN намекнул на новые отношения после шестилетнего романа с парнем. Однако к подробностям певец не прибегал.
На днях стало известно, что певец закрутил роман с партнершей по паркету на шоу "Танці з зірками" Лизой Русиной, которую поцеловал взасос в одном эфире.
В программе Светская жизнь MELOVIN объяснил, что стал встречаться с Русиной совсем недавно. Артист даже подарил любимой поездку на Шри-Ланку!
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Встречаться мы начали совсем недавно. Все началось с сообщений, когда ты там пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей". Успокаиваешь ее. А потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой: что сейчас происходит, — подчеркнул певец.
Также он отметил, что у них с Лизой не "открытые отношения".
Для меня просто это табу сразу. Если мне нравится человек, я с ним до конца, насколько это возможно, – сказал он.
На вопрос, была ли уже у парочки интимная близость, певец слегка намекнул, что нет.
Мне кажется, когда есть платоническая любовь, то тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы меня вдохновляет, и не только.
В свою очередь Русина призналась, что она с пониманием относится к тому, что MELOVIN — бисексуал.
Я думаю, сейчас XXI век. И я даже могу подумать о том, что мне нравятся женщины. Люди бисексуальные, и это нормально. Поэтому я не против каких-либо экспериментов на самом деле, – говорит танцовщица.
Ранее MELOVIN признался, когда у него был первый секс.