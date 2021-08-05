Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Меган после родов

Мумий Тролль на ВДНХ

Трейлер новой Золушки

Царик о Green Grey

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Melovin vs Фредди Меркьюри: кому из них больше идет трико (голосование)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
5 августа, 19:56
Копировать ссылку
Украинский певец выложил фото в облегающем наряде, а фолловеры тут же сравнили его с легендарным фронтменом Queen
Melovin повторил образ Фредди Меркьюри
Melovin повторил образ Фредди Меркьюри / Фото: instagram.com/melovin_official

На снимке Меловин, который недавно заявил, что разобрался в своей ориентации в 13 лет, одет в черный костюм с глубоким вырезом и демонстрирует рельефные руки.

Когда в душе альфач, – подписал кадр артист.

В комментариях подписчики Melovin оставили ему много комплиментов, а еще сравнили своего любимчика с известным британским музыкантом и легендарным лидером группы Queen Фредди Меркьюри.

И действительно, тот любил выходить на сцену в подобном образе.

Фредди Меркьюри часто выступал на сцене в трико / Скриншот

  • "У меня первая ассоциация: мужчина, вы сбежали с Олимпийских игр?"
  • "Ой, а какие мышцы в руках"
  • "Фредди Меркьюри?"
  • "Кому только такая красота досталась?"

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Скриншот: instagram.com/melovin_official

В начале июля Melovin поцеловался с парнем на Atlas Weekend. Таким образом он совершил каминг-аут и поддержал представителей ЛГБТ. На сцене фестиваля он также достал флаг ЛГБТ и размахивал им под аплодисменты и крики публики.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
Джей Ло носит браслет, который Бен подарил ей в 2002-м. Храните подарки от бывших?
Все обсуждают
Рианна стала миллиардером и самой богатой певицей планеты
Быть в курсе
Цитата дня

В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

Катя Царик режиссер концерта ко Дню Независимости Украины
Узнать больше о концерте
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять