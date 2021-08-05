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Melovin vs Фредді Мерк'юрі: кому з них більше пасує трико (голосування)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
5 серпня, 19:56
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Український співак виклав фото в облягаючому вбранні, а фоловери одразу порівняли його з легендарним фронтменом Queen
Melovin повторив образ Фредді Мерк'юрі
Melovin повторив образ Фредді Мерк'юрі / Фото: instagram.com/melovin_official

На знімку Меловін, який нещодавно заявив, що розібрався в своїй орієнтації в 13 років, одягнений в чорний костюм з глибоким вирізом і демонструє рельєфні руки.

Коли в душі альфач, – підписав кадр артист.

У коментарях підписники Melovin залишили йому багато компліментів, а ще порівняли свого улюбленця з відомим британським музикантом і легендарним лідером гурту Queen Фредді Мерк'юрі.

І дійсно, той любив виходити на сцену в подібному образі.

Фредді Мерк'юрі часто виступав на сцені в трико/Скріншот

  • "У мене перша асоціація: чоловіче, ви втекли з Олімпійських ігор?"
  • "Ой, а які м'язи в руках"
  • "Фредді Мерк'юрі?"
  • "Кому тільки така краса дісталася?"

Скріншот: instagram.com/melovin_official

Скріншот: instagram.com/melovin_official

Скріншот: instagram.com/melovin_official

На початку липня Melovin поцілувався з хлопцем на Atlas Weekend. Таким чином він здійснив камінг-аут і підтримав представників ЛГБТ. На сцені фестивалю він також дістав прапор ЛГБТ і розмахував ним під оплески і крики публіки.

Співака підтримали не тільки шанувальники представники ЛГБТ-спільноти, але і російський співак Філіп Кіркоров, назвавши камінг-аут Melovin вчинком "справжньої особистості".

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю MELOVIN для програми "Зірковий шлях":

Раніше ми розповідали, які ще зірки здійснювали камінг-аут під час виступу на сцені.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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