Melovin vs Фредді Мерк'юрі: кому з них більше пасує трико (голосування)

На знімку Меловін, який нещодавно заявив, що розібрався в своїй орієнтації в 13 років, одягнений в чорний костюм з глибоким вирізом і демонструє рельєфні руки.
Коли в душі альфач, – підписав кадр артист.
У коментарях підписники Melovin залишили йому багато компліментів, а ще порівняли свого улюбленця з відомим британським музикантом і легендарним лідером гурту Queen Фредді Мерк'юрі.
І дійсно, той любив виходити на сцену в подібному образі.
- "У мене перша асоціація: чоловіче, ви втекли з Олімпійських ігор?"
- "Ой, а які м'язи в руках"
- "Фредді Мерк'юрі?"
- "Кому тільки така краса дісталася?"
На початку липня Melovin поцілувався з хлопцем на Atlas Weekend. Таким чином він здійснив камінг-аут і підтримав представників ЛГБТ. На сцені фестивалю він також дістав прапор ЛГБТ і розмахував ним під оплески і крики публіки.
Співака підтримали не тільки шанувальники представники ЛГБТ-спільноти, але і російський співак Філіп Кіркоров, назвавши камінг-аут Melovin вчинком "справжньої особистості".
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю MELOVIN для програми "Зірковий шлях":
Раніше ми розповідали, які ще зірки здійснювали камінг-аут під час виступу на сцені.