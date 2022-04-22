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Ми разом! Украинские артисты вместе с детьми спели о победе

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 10:21
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Украинские вокалисты стали единым голосом нации и спели о том, что сейчас важно для каждого украинца – быть вместе с близкими и не забывать, что Украина победит!

Во время войны украинский шоу-бизнес показал насколько могут быть сплоченными наши артисты. Песни, написанные за эти два месяца, уже стали хитами, а "Ой у лузі червона калина" сегодня поют стадионы.

Однако вокалисты не намерены на этом останавливаться и записали еще один трек о единстве украинского народа, которым поделились на YouTube! Слушаем и верим в побед Украины!

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Для исполнения композиции украинские звезды объединились с юными вокалистами из творческого объединения "Парадайз". В песне зазвучали голоса Оли Поляковой, Нади Дорофеевой, Светланы Тарабаровой, Златы Огневич, Оли Цибульской, Ивана Нави, MELOVIN и многих других артистов.

Единство. Это то, что чувствует сейчас каждый украинец, взрослый и маленький: "Единая страна, мы Украина". Мы верим в нашу победу. В то, что будем жить и строить нашу страну без страха, дыша полной грудью, улыбаясь и поя, – рассказала о песне Злата Огневич.

Как уже стало принято, все средства, которые будут получены за реализацию песни, будут направлены в благотворительный фонд Маши Ефросининой на помощь украинцам, которые пострадали от войны.

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Напомним, ранее Dj Tapolsky записал хитовый трек с Алексеем Арестовичем, который поднимет настроение каждому украинцу!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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