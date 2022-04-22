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Ми разом! Українські артисти разом із дітьми заспівали про перемогу

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 10:21
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Українські вокалісти стали єдиним голосом нації та заспівали про те, що зараз важливо для кожного українця – бути разом із близькими та не забувати, що Україна переможе!

Під час війни український шоу-бізнес показав, наскільки можуть бути згуртованими наші артисти. Пісні, написані за ці два місяці, вже стали хітами, а "Ой у лузі червона калина" сьогодні співають стадіони.

Проте вокалісти не мають наміру на цьому зупинятися та записали ще один трек про єдність українського народу, яким поділилися на YouTube! Слухаємо та віримо у перемог України!

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Для виконання композиції українські зірки поєдналися з юними вокалістами з творчого об'єднання "Парадайз". У пісні зазвучали голоси Олі Полякової, Наді Дорофєєвої, Світлани Тарабарової, Злати Огнєвіч, Олі Цибульської, Івана Наві, MELOVIN та багатьох інших артистів.

Єдність. Це те, що відчуває зараз кожен українець, дорослий та маленький: "Єдина країна, ми є Україна". Ми віримо у нашу перемогу. У те, що будемо жити і будувати нашу країну без страху, дихаючи на повні груди, усміхаючись і співаючи, – розповіла про пісню Злата Огневич.

Як уже стало заведено, всі кошти, які будуть отримані за реалізацію пісні, будуть направлені до благодійного фонду Маші Єфросініної на допомогу українцям, які постраждали від війни.

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Нагадаємо, раніше Dj Tapolsky записав хітовий трек із Олексієм Арестовичем, який підніме настрій кожному українцю!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

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