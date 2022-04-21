Это взрывной хит! Dj Tapolsky записал трек с Алексеем Арестовичем

Украинский диджей Анатолий Тапольский решил использовать в треке успокаивающий голос Алексея Арестовича, который мы слышим каждый день

Dj Tapolsky порадовал новой работой / Фото: Коллаж: Сегодня

Анатолий Тапольский, как и Тарас Тополя и другие украинские звезды, защищает страну в составе ВСУ. Впрочем, он нашел свободное время и записал новый трек...с голосом Арестовича! Композиция называется "Відбій тривоги".

Музыкант вдохновился умиротворяющими фразами советника главы Офиса президента Украины. Поэтому в сингле звучат известные каждому украинцу фразы: "Внимание, отбой воздушной тревоги. Можете возвращаться к нормальной жизни", а также "Все будет хорошо".

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В Facebook Dj Tapolsky объяснил, что все средства от прослушивания трека будут направлены на помощь украинской армии.

Пока я в Киеве решил немного вспомнить о драмнбейс. Слушайте общий трек "Відбій тривоги" с Алексеем Арестовичем. Все деньги от прослушивания пойдут в одно из подразделений 72-й бригады, – написал диджей.

Пользователи Сети уже оценили релиз своего кумира:

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Класс, но мало. Нужно отдельный трек – двухчасовую версию. Раз 10 переслушал.

Скриншот YouTube

Слава Украине! Жена расплакалась и попросила передать, что трек хороший, но грустный.

Скриншот YouTube

Как мне повезло, что я украинец.

Скриншот YouTube

Как же я уже давно ждал от вас, Анатолий, чего-нибудь подобного. Творите побольше. Слава Украине!

Скриншот YouTube

Dj Tapolsky (Анатолий Топольский) – украинский диджей, играющий drum-n-bass. Музыканту 45 лет. Он родом из Богуслава Киевской области.

Напомним, ранее мы писали об Алексее Арестовиче и объясняли, почему он стал новым крашем украинок.