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Мика Ньютон загадала единственное желание на день рождения: "Хочу, чтобы Путина просто не стало"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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7 марта, 09:59
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Певица, которая уже долгое время проживает в США, на свое 36-летие оказалась в Польше. Звезда заявила, что будет оттуда помогать украинцам
Мика Ньютон помогает украинцам, пострадавшим из-за оккупантов.
Мика Ньютон помогает украинцам, пострадавшим из-за оккупантов. / Фото: instagram.com/mikanewton

12-й день войны в Украине. Звезды продолжают помогать украинцам, страдающим от действий Путина. Даже российская супермодель Ирина Шейк, которая придерживалась нейтральной позиции, призвала помочь Украине.

Также поддержала украинский народ и Мика Ньютон. На днях ей исполнилось 36 лет. Артистка заявила, что это самый безумный ее день рождения, который она точно запомнит на всю жизнь.

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Я проснулась в Польше с такой болью в сердце за свою страну! Я здесь, чтобы помочь своей семье, друзьям и украинскому народу. Я планирую гофонд для поддержки онкобольных, которые потеряли все и еще должны лечиться в Украине во время войны. Я хочу помочь украинкам с детьми, которым пришлось выйти из дома с одной сумкой и убежать. Пожилым людям, которые оставили всю свою жизнь позади. Это самое тяжелое время в их жизни, и я надеюсь, что вы подумаете о пожертвовании. Это был бы самый большой подарок для меня – иметь возможность помогать другим, – написала звезда в Instagram.

По словам Мики Ньютон, сейчас у нее есть только одно желание – чтобы эта ужасная война закончилась. Также, как добавила певица, чтобы Бог остановил Путина, который убивает украинцев.

Все больше детей и простых людей гибнут на улицах без причины. Мне тяжело на сердце, но мы должны быть сильными друг для друга. Слава Украине!

Также в Facebook Ньютон к списку желаний еще добавила: "Чтобы проклятые москали ушли с нашей земли! Чтобы наконец-то Путина просто не стало на этой земле".

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Напомним, Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирает для Украины помощь. Также Дженнифер Энистон помогла украинцам, пострадавшим из-за оккупантов.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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