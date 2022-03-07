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Міка Ньютон загадала єдине бажання на день народження: "Хочу, щоб Путіна просто не стало"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 09:59
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Співачка, яка вже довгий час проживає у США, на своє 36-річчя опинилася у Польщі. Зірка заявила, що звідти допомагатиме українцям
Міка Ньютон допомагає українцям, які постраждали через окупантів.
Міка Ньютон допомагає українцям, які постраждали через окупантів. / Фото: instagram.com/mikanewton

12-й день війни в Україні. Зірки продовжують допомагати українцям, які страждають через Путіна. Навіть російська супермодель Ірина Шейк, яка притримувалася нейтральної позиції, закликала допомогти Україні.

Також підтримала українських народ і Міка Ньютон. Днями їй виповнилось 36 років. Артистка заявила, що це найшаленіший її день народження, який вона точно запам’ятає на все життя.

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Я прокинулась в Польщі з таким болем у серці за свою країну! Я тут, щоб допомогти своїй родині, друзям та українському народу. Я планую гофонд для підтримки онкохворих, які втратили все, і ще повинні лікуватися в Україні під час війни. Я хочу допомогти українкам з дітьми, яким довелося вийти з дому з однією сумкою і втекти. Літнім людям, які залишили все своє життя позаду. Це найважчий час у їхньому житті, і я сподіваюся, що ви подумаєте про пожертву. Це був би найбільший подарунок для мене – мати можливість допомагати іншим, – написала зірка в Instagram.

За словами Міки Ньютон, зараз у неї є лише одне бажання – щоб ця жахлива війна закінчилася. Також, як додала співачка, щоб Бог зупинив Путіна, який вбиває українців.

Все більше дітей і простих людей гинуть на вулицях без причини. Мені важко на серці, але ми повинні бути сильними один для одного. Слава Україні!

Також у Facebook Ньютон до списку бажань ще додала: "Щоб кляті москалі пішли з нашої землі! Щоб врешті-решт Путіна просто не стало на цій землі".

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Нагадаємо, Міла Куніс разом із Ештоном Катчером збирає для України допомогу. Також Дженніфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через окупантів.

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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