Міка Ньютон загадала єдине бажання на день народження: "Хочу, щоб Путіна просто не стало"

Співачка, яка вже довгий час проживає у США, на своє 36-річчя опинилася у Польщі. Зірка заявила, що звідти допомагатиме українцям

Міка Ньютон допомагає українцям, які постраждали через окупантів. / Фото: instagram.com/mikanewton

12-й день війни в Україні. Зірки продовжують допомагати українцям, які страждають через Путіна. Навіть російська супермодель Ірина Шейк, яка притримувалася нейтральної позиції, закликала допомогти Україні.

Також підтримала українських народ і Міка Ньютон. Днями їй виповнилось 36 років. Артистка заявила, що це найшаленіший її день народження, який вона точно запам’ятає на все життя.

Реклама

Я прокинулась в Польщі з таким болем у серці за свою країну! Я тут, щоб допомогти своїй родині, друзям та українському народу. Я планую гофонд для підтримки онкохворих, які втратили все, і ще повинні лікуватися в Україні під час війни. Я хочу допомогти українкам з дітьми, яким довелося вийти з дому з однією сумкою і втекти. Літнім людям, які залишили все своє життя позаду. Це найважчий час у їхньому житті, і я сподіваюся, що ви подумаєте про пожертву. Це був би найбільший подарунок для мене – мати можливість допомагати іншим, – написала зірка в Instagram.

За словами Міки Ньютон, зараз у неї є лише одне бажання – щоб ця жахлива війна закінчилася. Також, як додала співачка, щоб Бог зупинив Путіна, який вбиває українців.

Все більше дітей і простих людей гинуть на вулицях без причини. Мені важко на серці, але ми повинні бути сильними один для одного. Слава Україні!

Також у Facebook Ньютон до списку бажань ще додала: "Щоб кляті москалі пішли з нашої землі! Щоб врешті-решт Путіна просто не стало на цій землі".

Реклама

Нагадаємо, Міла Куніс разом із Ештоном Катчером збирає для України допомогу. Також Дженніфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через окупантів.

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.