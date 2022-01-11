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"Мисс Украина Вселенная" Стефанко о второй беременности – "Нахожусь в эмоционально глубокой яме"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 января, 19:09
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33-летняя украинская модель Олеся Стефанко новый год начала с объявления о пополнении семьи. Также она показала новые милые фото с животиком
"Мисс Украина Вселенная-2011" Олеся Стефанко снова беременна.
"Мисс Украина Вселенная-2011" Олеся Стефанко снова беременна. / Фото: instagram.com/olesiastefanko

Пока все думают, действительно ли Андрей Макаревич станет отцом в 68 лет, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" Олеся Стефанко сама поделилась известием, что во второй раз станет мамой.

Сообщила о беременности модель довольно оригинально во время зимнего отдыха в теплой стране.

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Так, в Instagram Олеся опубликовала видео, где она выходит из бассейна в купальнике, которые подчеркнул ее округлый животик. Так фолловеры и узнали о радостной новости

Я умираю от желания поделиться с вами чем-нибудь. Вот мы снова беременны – написала звезда.

Сейчас модель активно постит фото, где она подчеркивает беременный животик стильными нарядами. Судя по размерам живота, Олеся находится во втором триместре беременности. А вот кого ждет семейка – мальчика или девочку – остается в секрете.

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Олеся Стефанко ждет второго ребенка.
Олеся Стефанко ждет второго ребенка. / Фото: instagram.com/olesiastefanko

Отметим, что "Мисс Украина Вселенная-2011" и ее муж, ИТ-специалист и предприниматель из Беларуси Сергей Алисеенко летом 2020 года впервые стали родителями – родился сын Тео. Вероятно, Стефанко решила не затягивать и уже вскоре у мальчика появится брат или сестричка.

Олеся впервые стала матерью в августе 2020 года.
Олеся впервые стала матерью в августе 2020 года. / Фото: instagram.com/olesiastefanko

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Также Олеся Стефанко признается, что сейчас с ее настроением происходит что-то странное. Впрочем, ее любимый в шутку называет это гормональными всплесками и успокаивает.

У модели часто меняется настроение на фоне беременности.
У модели часто меняется настроение на фоне беременности. / Фото: instagram.com/olesiastefanko

В последнее время я нахожусь в странной эмоционально глубокой яме . Но как-то так, если уж описывать. Наверное, это все гормоны (любимое объяснение мужа в последнее время моего странного поведения), – написала модель.

Что известно об Олесе Стефаненко

Женщина родилась 25 июня 1988 года в Ивано-Франковской области. Она юрист и модель.

В 2011 году победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". А на международном "Мисс Вселенная-2011" в Сан-Паулу заняла второе место.

Олеся стала "Первой вице-Мисс Вселенной-2011".
Олеся стала "Первой вице-Мисс Вселенной-2011". / Фото: instagram.com/olesiastefanko

С 2014 начала работать моделью в Нью-Йорке. А уже через два года вышла замуж за белорусского предпринимателя Сергея Алисеенко. Пара устроила пышный праздник во Флоренции, а затем они поселились в Майами-Бич в штате Флорида.

Олеся с мужем и сыном.
Олеся с мужем и сыном. / Фото: instagram.com/olesiastefanko

Напомним, недавно в беременности заподозрили певицу Анну Седокову. Отметим, у самой звезды есть трое детей.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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