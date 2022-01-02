Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский ⚽ Челси - Ливерпуль: онлайн 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы

Звездный гороскоп

Заветные желания

Угадай звезду

Фильмы на праздники

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Беременна в четвертый раз? В Сеть слили фото Седоковой в положении

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 января, 15:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В соцсетях обсуждают возможную беременность экс-участницы "ВИА Гры" Ани Седоковой, которая в 2020 году вышла замуж за Яниса Тимму
В Сети обсуждают беременность Ани Седоковой
В Сети обсуждают беременность Ани Седоковой / Фото: instagram.com/annasedokova

Сейчас пара отдыхает в Майами, куда накануне отправился и Филипп Киркоров с детьми. Одна из поклонниц Седоковой опубликовала в Instastories кадры, на которых видно Аню, ее возлюбленного Яниса и сына Гектора.

Перед этим в одной из сторис Ани публика увидела "беременный" живот звезды и это дало старт слухам о том, что артистка в положении.

Реклама

Фото, из-за которого все думают, что Седокова беременна / instagram.com/annasedokova

Вот, как сейчас выглядит Аня Седокова на новых кадрах. Из-за плохого качества не особенно заметно ее живот, так что ждем комментарий от самой звезды – действительно ли у нее будет еще один ребенок.

Реклама

Анна Седокова в Майами с мужем и сыном
Анна Седокова в Майами с мужем и сыном / Фото: instagram.com/ina_asipenka

О романах Седоковой

Анна Седокова и Янис Тимма поженились 6 сентября 2020 года, праздновали свадьбу в Барвихе. О романе пары стало известно в 2019 году. Ради певицы баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Седокова же ранее состояла в браке с экс-футболистом киевского "Динамо" и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от которого родила дочь. У экс-участницы "ВИА Гры" также есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артема Комарова.

Реклама

Ранее Анна Седокова рассказала о неблагополучном детстве после того, как ее назвали "шлюхой -мажоркой".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
#человек_сего_дня
2 января. Платон Симиренко. 201 год назад родился человек уникальной судьбы, прошедший путь от крепостного крестьянина до мультимиллионера. Предприниматель, меценат, украинский патриот… А еще в честь него назван знаменитый сорт яблок - Ренет Симиренко.
На встречу с героем!
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять