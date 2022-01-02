Беременна в четвертый раз? В Сеть слили фото Седоковой в положении

В соцсетях обсуждают возможную беременность экс-участницы "ВИА Гры" Ани Седоковой, которая в 2020 году вышла замуж за Яниса Тимму

В Сети обсуждают беременность Ани Седоковой / Фото: instagram.com/annasedokova

Сейчас пара отдыхает в Майами, куда накануне отправился и Филипп Киркоров с детьми. Одна из поклонниц Седоковой опубликовала в Instastories кадры, на которых видно Аню, ее возлюбленного Яниса и сына Гектора.

Перед этим в одной из сторис Ани публика увидела "беременный" живот звезды и это дало старт слухам о том, что артистка в положении.

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Фото, из-за которого все думают, что Седокова беременна / instagram.com/annasedokova

Вот, как сейчас выглядит Аня Седокова на новых кадрах. Из-за плохого качества не особенно заметно ее живот, так что ждем комментарий от самой звезды – действительно ли у нее будет еще один ребенок.

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Анна Седокова в Майами с мужем и сыном / Фото: instagram.com/ina_asipenka

О романах Седоковой

Анна Седокова и Янис Тимма поженились 6 сентября 2020 года, праздновали свадьбу в Барвихе. О романе пары стало известно в 2019 году. Ради певицы баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Седокова же ранее состояла в браке с экс-футболистом киевского "Динамо" и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от которого родила дочь. У экс-участницы "ВИА Гры" также есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артема Комарова.

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Ранее Анна Седокова рассказала о неблагополучном детстве после того, как ее назвали "шлюхой -мажоркой".