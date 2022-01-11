"Міс Україна Всесвіт" Стефанко про другу вагітність – "Перебуваю в емоційно глибокій ямі"

33-річна українська модель Олеся Стефанко новий рік розпочала з оголошення про поповнення в сім'ї. Також вона показала нові зворушливі фото з животиком

"Міс Україна Всесвіт-2011" Олеся Стефанко знову вагітна. / Фото: instagram.com/olesiastefanko

Поки всі гадають, чи справді Андрій Макаревич стане батьком у 68 років, володарка титулу "Міс Україна Всесвіт-2011" Олеся Стефанко сама поділилась звісткою, що вдруге стане мамою.

Повідомила про вагітність модель доволі оригінально під час зимового відпочинку у теплій країні.

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Так, в Instagram Олеся опублікувала відео, де вона виходить з басейну в обтислому купальнику, що підкреслив її округлий животик. Так фоловери і дізнались про радісну новину

Я вмираю від бажання поділитися з вами чимось. Ось ми знову вагітні – написала зірка.

Зараз модель активно постить фото, де вона підкреслює вагітний животик ститильними вбраннями. Судячи з розмірів її живота, Олеся перебуває в другому триместрі вагітності. А от на кого чекає сімейка – хлопчи чи дівчинка – залишається в секреті.

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Олеся Стефанко чекає на другу дитину. / Фото: instagram.com/olesiastefanko

Зазначимо, що "Міс Україна Всесвіт-2011" та її чоловік, ІТ-фахівець і підприємець з Білорусі Сергій Алісєєнко влітку 2020 року вперше стали батьками – народився син Тео. Ймовірно, Стефанко вирішила не затягувати і вже незабаром у хлопчика з'явиться братик чи сестричка.

Олеся вперше стала мамою в серпні 2020 року. / Фото: instagram.com/olesiastefanko

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Також Олеся Стефанко зізнається, що зараз із її настроєм відбувається щось дивне. Втім, її коханий жартома називає це гормональними сплесками та заспокоює.

У моделі часто змінюється настрій на тлі вагітності. / Фото: instagram.com/olesiastefanko

Останнім часом я перебуваю в дивній емоційно глибокій ямі. Та якось так, якщо вже описувати. Напевно, це все гормони (улюблене пояснення чоловіка останнім часом моєї дивної поведінки), – написала модель.

Що відомо про Олесю Стефаненко

Жінка народилась 25 червня 1988 року в Івано-Франківські області. Вона юристка та модель.

У 2011 році перемогла на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". А на міжнародному "Міс Всесвіт-2011" у Сан-Паулу посіла друге місце.

Олеся стала "Першою віце-Міс Всесвіт-2011". / Фото: instagram.com/olesiastefanko

Із 2014 року почала працювати моделлю в Нью-Йорку. А вже через два роки вийшла заміж за білоруського підприємця Сергія Алісєєнка. Пара влаштувала пишне свято в Флоренції, а потім вони оселилися у Маямі-Біч в штаті Флорида.

Олеся з чоловіком та сином. / Фото: instagram.com/olesiastefanko

Нагадаємо, нещодавно у вагітності запідозріли співачку Ганну Сєдокову. Зазначимо, у самої зірки вже є троє дітей.