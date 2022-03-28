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Модель Алина Байкова возмущена церемонией Оскар: Академия спонсируется Россией?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 20:56
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Всемирно известная украинка осталась возмущена тем, как во время церемонии вручения премии "Оскар" говорили о военном вторжении России в Украину
Алина Байкова раскритиковала церемонию вручения премии "Оскар"
Алина Байкова раскритиковала церемонию вручения премии "Оскар" / Фото: instagram.com/alina_baikova

Супермодель Алина Байкова уже очень давно живет и работает в США, однако все равно продолжает поддерживать родную Украину.

На днях уроженка Кропивницкого вышла на улицы Нью-Йорка поддержать украинский народ на митинге.

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Помогая украинцам из-за океана, модель была возмущена тем, что на церемонии премии "Оскар" организаторы ни разу не упомянули российскую агрессию в сторону Украины, а также всячески избегали слова "война".

Свое негодование Байкова высказала в Instagram.

Я шокирована, что никто не сказал о вторжении России в Украину! Как они все могли проигнорировать это? Такое чувство, что их предупредили не говорить об этом! Академия спонсируется Россией? Нет, им все равно, – написала в Instastories Алина.

Скріншот Instastories

Также, как и все украинцы, Байкова ждала что все-таки продюсеры церемонии "Оскар" дадут возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться ко всему миру в театре "Dolby".

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Скріншот Instastories

Ранее свое недовольство по поводу проведения церемонии "Оскар" высказал украинский продюсер Игорь Кондратюк. Он жестко раскритиковал режиссеров и организаторов премии.

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