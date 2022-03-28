Модель Аліна Байкова обурена церемонією Оскар: Академія спонсорується Росією?

Всесвітньо відома українка залишилася обурена тим, як під час церемонії вручення премії "Оскар" говорили про військове вторгнення Росії в Україну

Аліна Байкова розкритикувала церемонію вручення премії "Оскар" / Фото: instagram.com/alina_baikova

Супермодель Аліна Байкова вже дуже давно живе та працює у США, проте все одно продовжує підтримувати рідну Україну.

Днями уродженка Кропивницького вийшла на вулиці Нью-Йорка підтримати український народ на мітингу.

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Допомагаючи українцям через океан, модель була обурена тим, що на церемонії премії "Оскар" організатори жодного разу не згадали про російську агресію у бік України, а також всіляко уникали слова "війна".

Своє обурення Байкова висловила у Instagram .

Я шокована тим, що ніхто не сказав про вторгнення Росії в Україну! Як вони могли проігнорувати це? Таке почуття, що їх попередили не казати про це! Академія спонсорується Росією? Ні, їм байдуже, – написала в Instastories Аліна.

Скриншот Instastories

Також, як і всі українці, Байкова чекала, що все-таки продюсери церемонії "Оскар" дадуть можливість президентові України Володимиру Зеленському звернутися до всього світу в театрі "Dolby".

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Скриншот Instastories

Раніше своє невдоволення щодо проведення церемонії "Оскар" висловив український продюсер Ігор Кондратюк . Він жорстко розкритикував режисерів та організаторів премії.

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