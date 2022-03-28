Модель Аліна Байкова обурена церемонією Оскар: Академія спонсорується Росією?

Супермодель Аліна Байкова вже дуже давно живе та працює у США, проте все одно продовжує підтримувати рідну Україну.
Днями уродженка Кропивницького вийшла на вулиці Нью-Йорка підтримати український народ на мітингу.
Допомагаючи українцям через океан, модель була обурена тим, що на церемонії премії "Оскар" організатори жодного разу не згадали про російську агресію у бік України, а також всіляко уникали слова "війна".
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Своє обурення Байкова висловила у Instagram .
Я шокована тим, що ніхто не сказав про вторгнення Росії в Україну! Як вони могли проігнорувати це? Таке почуття, що їх попередили не казати про це! Академія спонсорується Росією? Ні, їм байдуже, – написала в Instastories Аліна.
Також, як і всі українці, Байкова чекала, що все-таки продюсери церемонії "Оскар" дадуть можливість президентові України Володимиру Зеленському звернутися до всього світу в театрі "Dolby".
Раніше своє невдоволення щодо проведення церемонії "Оскар" висловив український продюсер Ігор Кондратюк . Він жорстко розкритикував режисерів та організаторів премії.
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