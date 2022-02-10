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INSTAGRAM: победитель "Співають всі" МУАЯД выпустил трек сразу на двух языках

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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10 февраля, 14:40
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16-летний певец МУАЯД презентует свой второй сингл под названием Instagram. Встречайте новинку!
Артист презентует новый трек
Артист презентует новый трек / Фото: instagram.com/muayad_official/

Сегодня большой день для 16-летнего артиста. МУАЯД презентует свой второй сингл под названием Instagram. Новинка вышла сразу на двух языках: на украинском и на русском.

Автором песни стал Дмитрий Сысоев, певец и музыкант. По его словам, он был поражен выступлением МУАЯДА на шоу "Співають всі".

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Песня вышла на двух языках
Песня вышла на двух языках / Фото: instagram.com/muayad_official/

Через месяц после финала шоу Муаяд и Дима встретились на одном из мероприятий и композитор решил подарить артисту песню, которую еще 3 года назад сам хотел выпустить под собственным именем.

Я был в шоке, когда узнал о таком презенте. Очень благодарен Диме за этот важный для меня подарок,

- говорит Муаяд.

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Клип на песню МУАЯД – Instagram уже отснят и вскоре будет презентован. А пока что мы предлагаем вам оценить новинку!

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Предлагаем вам проголосовать за лучшую версию песни.

К слову, на этой неделе также обсуждают, почему Ани Лорак снова постит очень откровенные фото.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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