INSTAGRAM: победитель "Співають всі" МУАЯД выпустил трек сразу на двух языках

Сегодня большой день для 16-летнего артиста. МУАЯД презентует свой второй сингл под названием Instagram. Новинка вышла сразу на двух языках: на украинском и на русском.
Автором песни стал Дмитрий Сысоев, певец и музыкант. По его словам, он был поражен выступлением МУАЯДА на шоу "Співають всі".
Далее по теме
Через месяц после финала шоу Муаяд и Дима встретились на одном из мероприятий и композитор решил подарить артисту песню, которую еще 3 года назад сам хотел выпустить под собственным именем.
Я был в шоке, когда узнал о таком презенте. Очень благодарен Диме за этот важный для меня подарок,
- говорит Муаяд.
Клип на песню МУАЯД – Instagram уже отснят и вскоре будет презентован. А пока что мы предлагаем вам оценить новинку!
Предлагаем вам проголосовать за лучшую версию песни.
К слову, на этой неделе также обсуждают, почему Ани Лорак снова постит очень откровенные фото.