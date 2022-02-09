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Снова одна? Почему Ани Лорак начала чаще постить сексуальные фото в Инстаграм

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 17:10
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Известная украинская артистка в Инстаграм регулярно балует поклонников откровенными фото и видео, из-за чего фанаты сделали вывод, что Ани Лорак снова одна
В последнее время Ани Лорак публикует очень откровенные фото
В последнее время Ани Лорак публикует очень откровенные фото / Фото: instagram.com/anilorak

Вчера певица Ани Лорак опубликовала фото в очень откровенном образе без белья. Конечно же, пикантный кадр вызвал большой ажиотаж в Сети и многих заставил задуматься, что сейчас происходит в жизни артистки, раз она так активно привлекает к себе внимание. Доказательством тому служат очень горячие фото Лорак, которыми сейчас буквально пестрит ее Инстаграм.

Ани Лорак
Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

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Судя по отзывам в Сети, подписчики выстроили свою теорию о том, что артистка сейчас снова одна, поэтому имеет больше свободного времени, которое может посвящать себе любимой, еще больше тренироваться и баловать фанатов смелыми фото и видео.

Отсутствие второй половинки – еще один повод сигнализировать другим мужчинам, певица в очередной раз доказывает, что она по-прежнему желанна и регулярно принимает многочисленные комплименты.

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Певица на отдыхе
Певица на отдыхе / Фото: instagram.com/anilorak

Фото в купальнике у Каролины собирают тысячи лайков.

Фото Лорак пользуются популярностью в Сети
Фото Лорак пользуются популярностью в Сети / Фото: instagram.com/anilorak

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Лорак у бассейна
Лорак у бассейна / Фото: instagram.com/anilorak

Действительно ли Ани Лорак сейчас одна, пока неизвестно, ведь она очень редко комментирует личную жизнь и точно не хайпит на отношениях, как ряд других знаменитостей.

Лорак мало говорит о личном
Лорак мало говорит о личном / Фото: instagram.com/anilorak

В последний раз о том, что ее сердце несвободно, Каролина говорила изданию "Собеседник" на премии "Прорыв года" в 2021 году. Тогда она призналась, что в ее животе поселились бабочки.

Артистка выбирает смелые образы
Артистка выбирает смелые образы / Фото: instagram.com/anilorak

Но больше конкретики не было. Напомним, в 2019 году артистка официально развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. А после у нее был короткий роман с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

Ани Лорак делает ставку на откровенные образы
Ани Лорак делает ставку на откровенные образы / Фото: instagram.com/anilorak

Кстати, на безымянном пальце руки Лорак можно заметить кольцо, но певица говорила, что это всего лишь украшение.

Также отметим, далеко не всем поклонникам нравится эта тенденция с оголением в Сети. Многие ее критикуют за столь откровенные фото и видео в соцсети.

скриншоты из Инстаграм Ани Лорак

Поклонники Ани Лорак надеются, что вскоре она порадует их хорошими новостями или даст откровенное интервью о личном, чтобы положить конец многочисленным слухам.

А мы напомним, ранее в Сети обсуждали пикантные фото Сергея Лазарева.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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