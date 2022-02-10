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INSTAGRAM: переможець "Співають всі" МУАЯД випустив трек відразу двома мовами

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 14:40
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16-річний співак МУАЯД презентує свій другий сингл під назвою Instagram. Зустрічайте новинку!
Артист презентує новий трек
Артист презентує новий трек / Фото: instagram.com/muayad_official/

Сьогодні великий день для 16-річного артиста. МУАЯД презентує свій другий сингл під назвою Instagram. Новинка вийшла відразу двома мовами: українською та російською.

Автором пісні став Дмитро Сисоєв, співак та музикант. За його словами, він був вражений виступом МУАЯДА на шоу "Співають всі".

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Пісня вийшла двома мовами
Пісня вийшла двома мовами / Фото: instagram.com/muayad_official/

Через місяць після фіналу шоу МУАЯД та Діма зустрілися на одному із заходів та композитор вирішив подарувати артисту пісню, яку ще 3 роки тому сам хотів випустити під власним ім'ям.

Я був шокований, коли дізнався про такий презент. Дуже вдячний Дімі за цей важливий для мене подарунок,

- каже Муаяд.

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Кліп на пісню МУАЯД – Instagram вже знято і незабаром буде презентовано. А поки що ми пропонуємо оцінити новинку!

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Пропонуємо вам проголосувати за найкращу версію пісні.

До слова, цього тижня також обговорюють, чому Ані Лорак знову постить дуже відверті фото.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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