На большом концерте Музыкальная платформа назвали лучшие песни 2021 года

Зрители канала "Украина" встретят 2022 год в компании звезд. Любимые исполнители собрались на одной сцене, чтобы исполнить лучшие хиты и зарядить миллионы людей позитивной энергией на целый год.
Мы сделали закрытое голосование, и сами артисты до конца не знали, получат они награду или нет. Нам важно, чтобы для каждой звезды подобные вещи были стимулом, чтобы покорить сердца зрителя и получить награду, – поделился музыкальный продюсер и ведущий концерта Геннадий Витер.
Неожиданные дуэты, новые постановки, премьеры и хорошее настроение – это то, что ожидает зрителей в новогоднюю ночь.
Я радуюсь, что нам удалось удивить и порадовать людей в зале, уверена, что телезрители в новогоднюю ночь также почувствуют бешеную энергетику наших звезд. Только самые популярные артисты и хитовые песни, – комментирует ведущая проекта Мария Орлова.
А еще "Музыкальная платформа" удивит составом ведущих. На этот раз к Геннадию Витеру и Марии Орловой присоединится любимица миллионов, яркая и взрывная Даша Астафьева.
Как по мне, главной изюминкой этого вечера будет выступление Михаила Поплавского. И конечно же, зрители увидят множество крутых артистов! Будет ярко и незабываемо – со мной так точно,– поделилась певица Даша Астафьева.
Лучшими песнями 2021-го года по мнению зрителей канала "Украина" стали: VERKA SERDUCHKA – "Make It Rain Champagne", Оля Полякова – "Взрослая девочка", MONATIK – "Зажигать/JoMo", LOBODA – moLOko, и другие.
Смотрите масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".
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